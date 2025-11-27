Aston Martin van een miljoen euro aan de kant gezet voor roekeloos rijgedrag

Dat testen op de openbare weg heeft ook een keerzijde.

Voordat een nieuw model op de markt komt, test een autofabrikant deze eerst uitgebreid. Op afgesloten testcircuits, maar ook op de openbare weg. Met dit laatste heb je natuurlijk wel te maken met regels en wetten. Dat brengt ons bij de Aston Martin Valhalla.

Tijdens een testritje in Utah kreeg de bestuurder het aan de stok met de Amerikaanse politie. De Valhalla-prototype werd aan de kant wegens roekeloos rijgedrag. Nu moet je dit wel in perspectief zien in vergelijking met Nederland. Een artikel 5 in Nederland is veel “moeilijker” te fixen dan de stempel roekeloos rijgedrag in de VS. Zeker in Utah, een staat waar de verkeerspolitie bekendstaat om strenge straffen voor lichte vergrijpen. Laat deze auteur nou vorige week in deze staat aan de kant zijn gezet voor een snelheidsovertreding van 10 km/u, met een mandatory court appearance.. wat overigens goed is afgelopen.

Terug naar de Aston Martin Valhalla prototype. De sherrif van Emery County deelde het verhaal op Facebook. De auto werd gespot op de I-70 bij Green River. Over de exacte overtreding hebben ze het niet, alleen dat de Aston Martin roekeloos rijgedrag vertoonde. Vermoedelijk een fikse snelheidsovertreding.

De Aston Martin Valhalla combineert een twin-turbo V8 en drie elektromotoren, samen goed voor 1.079 pk en 1.100 Nm aan koppel. In dit geval is niet honderd procent bekend wie achter het stuur zat. Dat kan een engineer van Aston Martin zijn, maar ook een potentiële klant die interesse heeft om dit apparaat van een miljoen euro te kopen.

Het Facebook-bericht wordt afgesloten met de opmerking dat het een leuke werkdag was voor de agenten. Ja, dat geloven we wel. Het is niet elke dag dat je een Aston Martin Valhalla prototype tegen het lijft loopt. Wat een ding!