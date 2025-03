1.079 pk Aston Martin Valhalla: een PHEV die wél hebberig maakt

Van computerplaatje tot echte auto. De Aston Martin Valhalla in actie.

Tot op heden hebben we de Aston Martin Valhalla alleen op renders gezien. Afgezien van een gecamoufleerd testexemplaar dan. Een computerauto, zou je kunnen zeggen. Dan klinken de specs toch niet zo indrukwekkend. Wij mensen zijn visueel ingesteld. We willen de auto in het vlees zien.

Nou, dat moment is eindelijk daar. Het nieuwste speeltje van Aston Martin wordt momenteel finaal aan de tand gevoeld als onderdeel van een testprogramma. Zo krijgen we voor het eerst de plug-in hybride hypercar in het echt te zien. Ziet er toch best bruut uit.

Aston Martin test de Valhalla zowel op de openbare weg in het Verenigd Koninkrijk als op het IDIADA-testcircuit in Spanje. Er zijn 999 gelukkigen die straks een exemplaar in hun garage mogen zetten. De productie van het monster start in het tweede kwartaal van dit jaar.

Geen atmosferische V12 zoals met de Valkyrie het geval is, maar de Valhalla heeft ook een indrukwekkende aandrijflijn. Een 4.0-liter twin-turbo V8 met vlakke krukas is van zichzelf al goed voor 828 pk. Alsof dat nog niet genoeg is, helpen drie elektromotoren de auto naar een systeemvermogen van 1079 pk en 1.100 Nm koppel te brengen. Daarmee doet de Aston Martin Valhalla de 0-100 km/u sprint in slechts 2,5 seconden. De topsnelheid is begrensd op 350 km/u. Begrensd? Ja, begrensd.

Testcoureur en drievoudig Le Mans-winnaar Darren Turner mocht alvast met de Valhalla spelen en stuurde het beest over het IDIADA-circuit. Daar worden onder andere de stuurinrichting, actieve aerodynamica en remkoeling afgesteld.

In het Verenigd Koninkrijk wordt de demperafstelling op de openbare weg fijngeslepen. Het is fijn dat Aston Martin de UK neemt als testgebied. Het land staat niet echt bekend om gladde wegen. Dat moet de Valhalla alleen maar een betere auto maken voor op de openbare weg.

Primeur voor Aston Martin Valhalla

Aston Martin stopt veel nieuwe technologie in de Valhalla. Het is hun eerste productieauto met een middenmotor. Het is de eerste plug-in hybride van het merk en daarmee het eerste model die volledig elektrisch kan rijden.

Ook nieuw is de introductie van een 8-traps Dual Clutch Transmission (DCT) met geïntegreerde elektromotor en elektronisch sperdifferentieel. De twee elektromotoren op de vooras zorgen voor torque vectoring en maken van de Valhalla een vierwielaangedreven auto.

De eerste exemplaren rollen in 2025 uit de fabriek. Hij is praktischer dan de Valkyrie, dus misschien dat eigenaren deze Valhalla wat vaker gaan gebruiken. Laten we het hopen.