Aston Martin verdient 110 miljoen in een maandje

En daar hadden ze niet eens DB12 voor nodig. Aston Martin verdient alleen al door een speciaaltje 110 miljoen pond. Minimaal!

Het Britse edele automerk Aston Martin is even gaaf als geplaagd. Het merk is extreem cool, maar de auto’s zijn niet altijd op het niveau van de concurrentie geweest. Gelukkig weet Aston Martin geregeld te verrassen met een bijzondere zeldzame serie.

Denk aan de One-77, Valhalla, Valkyrie en Vulcan. het zijn niet echte cashcows, maar zorgen er wel voor dat het merk hoog in aanzien blijft. Hun laatste speciale project is de Valour. Inderdaad, bij Aston Martin houden ze van namen met een ‘V’ aan het begin (Vantage, Volante, Virage en Victor bijvoorbeeld).

Valour

De Valour is een is geïnspireerd op die laatste (de Victor). De Victor is een soort Vulcan, maar dan met het koetswerk dat doet denken aan de coole jaren ’70 en ’80 Aston Martins. De Valour is een soortgelijke idee, maar deze staat dan op een iets minder bijzonder chassis. Aston Martin heeft het zelf niet gezegd, maar afgaande op de specificaties is het een soort V12 Vantage met een jaren ’80-esque body erop.

Als je kijkt naar de ‘greenhouse’ (ruiten, raamstijlen en dak), zijn er wel degelijk overeenkomsten met de V12 Vantage De Valour heeft overigens niet alleen een afwijkend koetswerk, maar ook een interieur dat compleet anders is. In het midden prijkt een pookknop, waarmee je zelf kunt schakelen. Voor het ontkoppelen is er een extra pedaal in de voetenruimte aangebracht. Hoe tof is dat?

Aston Martin verdient 110 miljoen in no time

De Aston Martin Valour zal niet zo zeldzaam zijn als een Victor, maar het scheelt niet veel. Er worden slechts 110 exemplaren van gebouwd. Het heeft eventjes geduurd, maar Aston Martin heeft alle benodigde orders binnen. Dat betekent dat sparen geen zin meer heeft voor een nieuw exemplaar, want alle productieslots zijn al vergeven. Dat meldt Autocar.

Je kan ‘m nog wel configureren, maar sparen heeft dus geen zin meer. Het rekensommetje is overigens nog erg voorzichtig ingeschat. Aston Martin bouwt 110 exemplaren ervan tegen een vanafprijs van 1.000.000 pond per stuk.

We weten allemaal dat deze merken een hele hoop bijzondere opties hebben om de auto naar wens samen te stellen. Daarnaast zijn er ongetwijfeld nog verzoekjes om de auto te voorzien van specifieke persoonlijke wensen via Aston Martin Works.