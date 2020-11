Aston Martin verkoopt trio aan legendarische raceauto's - Autoblog.nl

Altijd al drie legendarische Aston Martin-raceauto’s willen hebben? Dan is dit je kans.

Met de Aston Martin Vantage-raceauto’s heeft het Britse merk naar eigen zeggen een nogal succesvol racedecennium achter de rug. Met twee klassewinsten bij de 24 uur van Le Mans, zeven FIA World Endurance Championship-titels en meerdere kleinere winsten, is Aston Martin zelf bijzonder trots op de drie bolides. Om de Vantage-raceauto’s te vieren, kondigt de fabrikant vandaag de Vantage Legacy Collection aan. Een verzameling van de drie raceauto’s die bedoeld is voor de échte Aston Martin-verzamelaar.

De eerste auto is de Vantage GT4. Hiervan heeft Aston Martin Racing 108 stuks gemaakt, waarvan ‘veel’ nu nog steeds aan het racen zijn. Deze heeft een 4,7-liter Aston Martin-V8 en een Sportshift ASM-versnellingsbak met zes verzetten.

De tweede is de V12 Vantage GT3. Zoals de naam doet vermoeden, heeft deze een V12 onder de motorkap, die hier zes liter groot is. Deze produceert 608 pk en 700 Nm, via een semiautomatische versnellingsbak met zes verzetten. Deze raceauto weegt 1250 kg en won British GT-kampioenschapstitels in 2013, 2015, 2016 en 2018. Hier zijn 46 auto’s van gemaakt, tot deze in 2019 werd vervangen door de nieuwe Vantage.



De Aston Martin V12 Vantage GT3

Als derde hebben ze de V8 Vantage GTE gebouwd, sinds 2012 is deze zeven keer van de productieband gerold. De GTE die hier dus wordt verkocht, is dus nummertje 007. Waar GTE bij Volkswagen betekent dat het om een hybride gaat, is dat bij Aston Martin niet het geval. Deze V8 Vantage GTE heeft dus ‘gewoon’ een V8 aan boord die meer dan 507 pk en 500 Nm produceert, die naar een semiautomatische versnellingsbak met zes verzetten gaat. De koets is gemaakt van koolstofvezel, in totaal weegt deze auto 1240 kilogram.

De Aston Martin V8 Vantage GTE

Ready to race

Elke auto heeft uiteraard een race-interieur en -ophanging dat op allerlei manieren te verstellen is. De auto’s zijn volgens Aston Martin ready to race en hebben dezelfde iconische livery met sterling green en Aston Martin-geel. Elke auto is daarnaast de laatste die ze hebben gemaakt, dit trio verkoopt Aston Martin dus maar één keer. Een prijs geeft Aston Martin niet.