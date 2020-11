Dit is waarom er nooit een Alpina i8 kwam - Autoblog.nl

De BMW i8 vroeg om wat extra pk, kennelijk had Alpina zich er ook over gebogen. Nu horen we echter waarom we de bolide nooit konden kopen.

Met 362 pk en 570 Nm koppel was de BMW i8 niet per se een trage slak, maar het was zeker geen auto die je kocht voor de blitsende prestaties. Het was eerder een auto die je kocht omdat het een plug-inhybride-sportauto was, of vanwege de looks. Overigens erkende BMW zelf ook dat er vraag was naar een snellere versie van die i8. Een vraag waar ze voor zover bekend nooit echt iets mee hebben gedaan.

Alpina is echter een stuk verder gekomen. Al in de zomer van vorig jaar gaf de tuner aan dat ze ooit zo’n Alpina i8 hadden ontwikkeld, maar gaven ze nooit echt aan waarom het product niet op de markt is verschenen. Nu legt Alpina-eigenaar Andreas Bovensiepen aan BMW Blog uit waarom we die Alpina i8 nooit kregen.

Maar laten we beginnen bij wat die Alpina i8 precies was. De originele i8 had een 1,5-liter driecilinder van MINI achter de stoelen. Alpina haalde die uit de sportauto en gooide die prompt in de afvalcontainer. In de plaats kwam een 2,0-liter turboviercilinder die nu in de BMW M135i zit. In de BMW produceert deze 306 pk, in de Alpina werd deze naar ongeveer 355 pk getuned. Samen met de elektrische aandrijflijn produceerde de Alpina i8 462 pk en 700 Nm.

Stukken betere cijfers dus, maar die kwamen niet zonder kopzorgen. Zo moest er een grotere intercooler bij de motor en moesten er bij de voorste spatborden twee nieuwe intercoolers om de olie en de versnellingsbak te koelen. Die versnellingsbak was namelijk niet de standaard automaat met zes verzetten, maar een Aisin-bak met acht versnellingen, die nu in de M135i gebruikt en meer koeling nodig heeft.

Voor die grotere motor en versnellingsbak was een nieuw, sterker aluminium subframe nodig. De banden werden daarnaast verbreed. Voornamelijk de voorbanden waren een stuk breder, met 55 millimeter naar 201 millimeter. Tot slot kregen de wielen meer negatieve camber. Met deze wielwijzigingen moest het onderstuur van de i8 verminderd worden.

Al deze aanpassingen zorgden er voor dat de Alpina i8 honderd kilogram zwaarder was dan voorheen. Met een gewicht van 1539 kilogram was die BMW i8 al niet per se een Lotus. Een extra probleem was echter dat er een nieuwe crashtest moest komen, om er zeker van te zijn dat de Alpina i8 wel veilig genoeg zou zijn.

Nieuwe botsproeven zijn duur, maar toch is dit niet de reden voor het stoppen van het project. Nee, Alpina stopte met het project vanwege de software van de auto. De BMW i8 is immers een ontzettend gecompliceerde auto, omdat de motoren continu met elkaar samenwerken. Als je dus het benzineblok aanpast en deze flink meer pk geeft, moet je er ook voor zorgen dat die elektromotor dat weet. Dit was volgens Bovensiepen extreem moeilijk, tijdrovend, maar bovenal extreem duur.

Zo moeilijk en duur dat Bovensiepen en Alpina besloten het hele project maar te schrappen. Voor een onafhankelijke tuner zou het hele project zelfs niet te doen zijn, stelt Bovensiepen. Ze hebben alleen één werkend prototype gemaakt, inclusief Alpina-velgen, verbrede plastic wielkasten en een dikke achterspoiler. Maar verder dan dat is Alpina nooit gegaan, helaas.

Foto: BMW i8 van @Robintem, via Autojunk.nl.