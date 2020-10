Aston Martin villa de jouwe voor 6,5 miljoen euro - Autoblog.nl

De auto’s van Aston Martin zijn vaak bijzonder smaakvol. Maar hoe zit dat met een Aston Martin villa?

De Britse autobouwer heeft ambities die verder rijken dan enkel auto’s bouwen. Vorig jaar maakte het merk bekend zich ook te gaan bemoeien in het wereldje van vastgoed. Dat doen ze onder de naam Aston Martin Residences. Een eerste voorproefje kregen we met luxe penthouses in Miami, Florida. Dit keer krijgen we een Aston Martin villa voorgeschoteld.

Dit woonhuis wordt momenteel gerealiseerd in Hudson Valley. Dit is een rustig gelegen gebied in de staat New York. Het ligt op een goede twee uur rijden van New York City. Prima vertoeven als je rust en ruimte zoekt, maar niet te ver van de grote stad wil zijn. Dit project van Aston Martin Residences zal in 2022 opgeleverd worden.

De woning is de jouwe voor 7,7 miljoen dollar. Dat komt omgerekend neer op 6,5 miljoen dollar. De villa heet Sylvan Rock en bestaat uit onder andere vier slaapkamers, vier badkamers en kent een moderne designstijl. Er is een garage waar je drie auto’s kunt parkeren. Het bijzondere aan de garage is dat deze grotendeels van glas is. Zo kun je vanuit meerdere hoeken kijken naar je voertuigen die veilig binnen staan.

Daarnaast is er een zwembad en begeeft de Aston Martin villa Sylvan Rock zich in een bosrijke omgeving. Er is ook een boomhut, voor als je ruzie hebt met je wederhelft. Ziet er best oké uit toch?