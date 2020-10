Unplugged Performance Model 3 is eindelijk een fraaie Tesla - Autoblog.nl

Uiteraard kunnen de meningen over de Unplugged Performance Model 3 variëren, maar het ziet er in elk geval origineler uit.

Het is een understatement dat Tesla het lekker doet in Nederland. Dan hebben we het niet over de Model S en Model X, waarvoor de belangstelling een beetje opgedroogd lijkt te zijn. Nee, de Model 3 is de nieuwe hippe auto die je moet hebben om indruk te maken in de cappuccinocorner, alwaar je met een havermelk-latte macchiato en spelt-cronut indruk maakt op de personal assistant van je leidinggevende. Want als vice-markating-managerial-president-consultant sta je nog lang niet boven aan de corporate voedselketen.

Unplugged Performance Model 3

Maar tegenwoordig is een Tesla Model 3 niet echt heel erg bijzonder meer. Sterker nog, ze zijn niet bijzonder. Ja, wel voor de concurrentie: hoe krijgen ze zoveel range en performance uit een relatief lichte batterij? Maar om naar te kijken en in te zitten is er niets bijzonders meer aan. Temeer de keuze voor individualisatie bijzonder beperkt is. Een paar kleurtjes, twee wielen en twee interieur kleuren en dat was het wel. Niet echt premium. Maar het kan dus meer premium met deze Unplugged Performance Model 3.

Tuner

Mocht je je afvragen: wat is Unplugged Performance? Dan kan wij antwoorden: een tuner die het uitstekend aanpakt. Ze komen uit Hawthorne, Californië. Dat is dus redelijk dicht bij het hoofdkantoor van Tesla. Ze zijn er altijd snel bij met leuke onderdelen voor Tesla’s. Zo waren ze de eerste met een getunede Model Y. Ook hebben ze voor de Model S hele gave onderdelen.

Stance

In plaats van een zwart, grijze of witte Model 3 hebben ze een blauw exemplaar bij de kladden genomen. Kijk, dat begint al goed. Bij de Unplugged Performance Model 3 gaat het enkel en alleen om de stance. Dat komt in eerste instantie door de verlagingsveren. Deze zorgen ervoor dt de elektrische leasetopper aanzienlijk dichter bij het asfalt staat, zonder dat het komisch wordt.

ADV1-velgen

Daarnaast zijn er andere wielen gemonteerd. Het gaat in dit geval om wielen van het merk ADV1. Om specifiek te zijn, het model heet de ‘ADV5.0FLOWSpec’, afgewerkt in de kleur ‘Gloss Matt Bronze Finish’. De velgen zijn aan de voorzijde 19×9 groot, achter zijn ze zelfs 10 inch breed. Kortom, een paar subtiele veranderingen kunnen ervoor zorgen dat een auto er aanzienlijk beter uitziet. Nog een voordeel, je kan de Unplugged Performance Model 3 zo herkennen tussen alle standaarduitvoeringen.

Unplugged Performance Model 3 voor NL?

Kunnen we dergelijke modificaties ook in Nederland verwachten? In principe zijn alle onderdelen gewoon te bestellen. Of dat gaat gebeuren is echter de vraag. Bijna alle Model 3’s worden zakelijk gereden voor de lage bijtelling, de kans dat men iets uit wil geven voor fraaiere looks is dan vaak erg klein. De Mitsubishi Outlander PHEV was ook niet echt een lieveling van de tuningsindustrie. Maar als je over een paar jaar een Model 3 occasion oppikt, weet je dankzij deze Unplugged Performance Model 3 dat er iets moois van te maken is.