Jaguar XE heeft ook nieuws te melden - Autoblog.nl

Technisch nieuws voor de Jaguar XE. De sedan van de Britse autofabrikant is een tikje moderner geworden.

Jaguar heeft de XE in 2019 nog vernieuwd. Tijd voor een enorme opfrisbeurt is het dus niet. Wel heeft de autobouwer een update voor de aandrijflijn van het model, net als een paar puntjes van verbetering in het interieur. Het nieuws van de Jaguar XE begeeft zich voornamelijk onder de motorkap.

De 2.0-liter viercilinder MHEV dieselmotor is nu verkrijgbaar voor de XE. Dit is dezelfde 204 pk motor die eerder vanmorgen nog voorbijkwam met de vernieuwde XF. Ook de rest van het gamma toont gelijkenissen. De XE krijgt net als de XF een 2.0-liter viercilinder turbomotor met 250 of met 300 pk. Een achttraps automaat is standaard. Vierwielaandrijving is een optie en standaard op de P300.

In het interieur is het 12.3-inch infotainmentscherm van een update voorzien. Het nieuws voor de Jaguar XE is hier dat je standaard Android Auto en Apple CarPlay hebt. Verder is het nieuwste stuurwiel van Jaguar geïntroduceerd op de XE.

Jaguar XE prijs

Prijzen voor de Jaguar XE beginnen bij 55.500 euro. Met het beperkte motorenaanbod heeft de XE daardoor een forse vanafprijs. Een BMW 3 Serie is er immers vanaf 42.476 euro. De goedkoopste Mercedes C-klasse kost 42.347 euro. Een Audi A4 staat vanaf zo’n 43.956 euro op de stoep.