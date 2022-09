Nieuw: limo met atmosferische V8 én RWD, kost 55 mille

Ah, nog even genieten dames en heren. Een limo met atmosferische V8 en achterwielaandrijving: het kan nog anno 2022!

Het was ongeveer 2010 dat auto’s nog ‘leuk’ waren. Motoren die gewoon goed en dik waren, in plaats van downsize-torretjes met turbo’s en allerlei maatregelen om de uitstoot te beperken. Begrijp ons niet verkeerd, vooruitgang is belangrijk (en zelfs erg interessant), maar puur qua emotie is zo’n ouderwets motor verreweg het leukst.

Maar ja, je mag al blij zijn als de fabrikant in kwestie nog een V8 toepast. Of beter, als het iets meer is dan een 2.0 viercilinder ben je spekkoper en zit je al zo’n beetje op het maximale qua beleving dat je tegenkomt, enkele uitzonderingen daargelaten. Die uitzonderingen zijn zonder uitzondering heel erg prijzig en dat is in dit geval niet zo!

Limo met atmosferische V8!

Het nieuws van vandaag is namelijk de introductie van de Chrysler 300C. De 300C ook een tijdje leverbaar geweest in ons land. In 2011 werd deze vervangen door de tweede generatie, die bij ons – zeer misplaatst – Lancia Thema genoemd werd.

In de VS kon je de auto ook als kalere en eenvoudigere 300 krijgen, inderdaad zonder C. Er was ook een sportievere 300S. De tofste was de SRT, de auto van autowasstraathouder Walter White in de documentaire Breaking Bad. Dit model werd in 2015 van de Amerikaanse markt gehaald.

Motor

Nu, in het allerlaatste modeljaar van de Chrysler, keert de motor weer terug in de nieuwe Chrysler 300C. Inderdaad, de C, keert ook weer terug. Het is een soort passend afscheid voor de vierdeurs muscle car. Stiekem hadden we gehoopt op een 300C met Hellcat-motor, maar deze is ook niet verkeerd. Onder de kap ligt de atmosferische 6.4 V8 uit de Challenger Scat Pack.

Dat betekent dat de motor goed is voor 485 stampende pk’s en 644 boomontwortelende Newtonmeters. Deze ietwat verouderde motor is gekoppeld aan een moderne achttraps automaat van ZF. Alleen de achterwielen worden aangedreven. Om wielspin tegen te gaan is er een sperdifferentieel.

Prestaties

De prestaties zijn in vergelijking met een BMW M5 niet bijzonder, maar de 300C gaat behoorlijk ‘van kiet’. Van 0-96 km/u duurt slechts 4,3 seconden en de topsnelheid is begrensd op 257 km/u. Om de boel weer tot stilstand te kunnen brengen, zijn er flinke Brembo-remklauwen met vier zuigers. Uiteraard zijn deze rood geverfd.

Dan zijn er twee dingen ‘actief’ bij deze limousine met atmosferische V8. Ten eerste de demping om zo aan te kunnen passen aan een rustige dan wel wilde rit. Ten tweede is er een actieve uitlaat. Een V8 zonder turbo’s klinkt nogal luid, dus wellicht dat je deze nóg luider wil laten klinken.

Uitrusting limo met atmosferische V8

Verder heeft Chrysler best zijn best erop gedaan. De 20 inch velgen zijn gesmeed, maar helaas voorzien van ‘performance allweather’-banden. Dat is net zo iets als een ‘smakelijk light-product’ of een ‘gematigde FvD’er’.

Je krijgt verder gave sportkuipen, een dikke audioinstallatie, chic pianohout-inleg en de nodige veiligheidsfuncties. Geen verkeerde uitrusting voor 55.000 dollar/euro (ongeveer gelijk op het moment). Je kunt kiezen uit drie kleuren: zwart, wit en rood. Neem de rode.

En de prijs?

Deze limo met atmosferische V8 is tevens een beetje een verdrietig moment. Er worden er namelijk maar 2.000 van gebouwd voor de Amerikaanse markt en 200 voor de vriendelijke Canadezen. Daarna is het over en uit voor de 300C. Dat niet alleen, ook de gewone 300 gaat aan het einde van dit modeljaar (dus volgende zomer) uit productie.

Daarna heeft Chrysler nog maar één model (de Pacifica minivan) in het gamma. De treurigheid van het merk straalt ook af op de presentatie. Zelfs Tupperware-sets en Kirby stofzuigers worden met meer glamour aan de man gebracht:

