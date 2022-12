Britten zetten Verstappen VOOR Lewis Hamilton

Volkomen terecht natuurlijk dat de Britten Verstappen voor Lewis Hamilton zetten, maar wel opvallend.

De strijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen is er eentje voor de geschiedenisboeken. Twee rivalen. De oude held die nóg een succes wenst om de allergrootste te worden en de jonge hond die ‘m uitdaagt. Waar veel fans hadden gehoopt op een Messi vs Mbappé scenario (de grote held wint nóg een keer), won Verstappen vorig jaar de titel. En dit jaar nog een keer.

Ondanks vele protesten en social media-acties, is Verstappen nog altijd tweevoudig wereldkampioen. Volgens Autosport was vorig jaar niet Max, maar Lewis Hamilton de beste coureur. Ja, zij vonden Verstappen NIET de beste coureur van 2021. Complete kolder natuurlijk, maar ja: wij hebben ook weleens een oranje bril op, nietwaar?

Autosport Top 50 2022

Hoe zit Verstappen er dit jaar bij? Ze kunnen nu toch onmogelijk Lewis weer op 1 zetten. Let wel: Hamilton is nog altijd een bijzonder goede coureur en zal in het juiste materiaal meestrijden om de titel, maar relatief gezien is hij niet de beste van 2022. Dat vindt Autosport gelukkig ook niet. Althans, niet helemaal.

Laten we beginnen met de nummer 1, dat is namelijk niemand minder dan Max Verstappen. Dat kan ook niet anders, gezien de enorme overmacht waarmee hij de titel binnensleepte. Uiteraard is de rest van de lijst hoogst discutabel. CHarles Leclerc staat op P2. Heel leuk, maar er waren de nodige persoonlijke fouten waardoor Verstappen kon inlopen (Imola) en vervolgens kon uitlopen (Paul Ricard). Ook vreemd is dat Hamilton (P4) boven George Russell staat.

Verstappen voor Lewis, Lewis voor George?

Huh, wat? George Russell komt over van 3 jaar Williams (waar hij op handen werd gedragen) naar Mercedes. Je weet wel, dat team dat compleet gebouwd is om Hamilton. In dat eerste jaar scoort Russell aantoonbaar stabieler en beter. Hij pakte de enige pole posities, sprintrace-winst en racewinst voor het team. En alsnog heeft Hamilton het beter gedaan.

De reden heeft te maken met het begin van het seizoen. Daarbij zou Hamilton zichzelf hebben opgeofferd om vreemde afstellingen voor de auto te kiezen. Russell kon dan met de gewone afstelling de punten binnenharken en met Hamilton zou het team experimenteren. En daarom was hij is zo traag dit jaar. Geloof jij het?

Maar ja, dat is het mooie van dit soort overzichten. Ondanks steengoede onderbouwing en veel tijd en moeite, kun je het er hartstochtelijk mee oneens zijn.

Meer lezen? Dit is de (eveneens hoogst discutabele) Autoblog top 10 coureurs 2022!