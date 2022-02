Er komen nóg twee 911-smaakjes aan, voor de liefhebber

Er komen niet één, maar twee 911-smaakjes bij. Goed nieuws: deze zijn zeer de moeite waard voor de petrolhead.

Porsche 911’s zijn er in allerlei soorten en maten. Van een eenvoudige Carrera tot een supersnelle Turbo of een hardcore GT3. Dan zijn er nog Targa’s, Cabrio’s, versies met vierwielaandrijving, GTS’en en de RS-versies moeten nog komen, evenals een Speedster.

Het grappige is: die RS staat op de planning, maar Porsche is daarnaast ook al bezig met de facelift-versie van het huidige model, die door door intimi liefkozend 992 wordt genoemd. En met die facelift komen twee nieuwe 911 smaakjes en beide zijn briljant.

Twee 911-smaakjes

We beginnen met het goede nieuws. De Sport Classic moet terugkeren, aldus Carscoops. De Sport Classic was destijds (in 2009) een speciale editie van Porsche Exclusive en had een bijzonder dak, fraai interieur, Fuchs-velgen en een ducktail-spoiler. In technisch opzicht liep de auto voor op de GTS die later op de markt kwam.

Qua techniek zal de nieuwe Sport Classic het meeste delen met de GTS. Deze levert in de huidige GTS precies 480 pk, dus 500 pk voor het facelift-model zal ons niet verbazen. Verwacht een lage oplage en hoge prijs.

Atmosferische zescilinder!

We gaan verder met het HELE goede nieuws van de twee 911-smaakjes die gepland staan. Want er komt nóg een Porsche 911 die tussen de GTS en de GT4 gepositioneerd staat. Het gaat om een Porsche 911 met slechts 400 pk. Maar hoe die 400 paarden worden opgewekt maakt ons blij: dankzij een atmosferische 4-liter motor!

Volgens een insider van het doorgaans goed geïnformeerde Motor1 gaat het om de motor die zijn architectuur deelt met die van de Cayman GTS. Qua vermogen moeten we denken aan iets meer dan 400 pk. Daarmee zou de motor minder vermogen leveren dan de 3.0 turboboxer doet in de huidige Carrera S.

Hoe Porsche dat specifieke 911-smaakje moet positioneren is lastig, maar wij hopen een kale 911 zonder poespas, die 4-liter motor en een handbak. Een soort 911 Carrera T 4.0 Club Sport. Porsche kennende zal het een flinke duit gaan kosten.

