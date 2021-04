RUF 992 upgrades maken de Turbo bijna overbodig - Autoblog.nl

De RUF 992 Carrera S is dermate snel, dat een 911 Turbo bijna niet nodig is. Gelukkig pakken ze die ook aan. Dames en heren: de eerste RUF 992 upgrades zijn hier!

De Porsche 911 van de huidige 992 generatie is nu al een tijdje op de markt. Porsche is nu hard bezig om de range uit te breiden. Gisteren kregen we de eerste geruchten binnen van een nieuwe Sport Classic-versie. Daarnaast weten we ook dat er een 911 Carrera T en 911 Carrera GTS aankomen. Maar als je nét een 992 hebt gekocht, zijn er dan nog opties?

Porsche levert namelijk nog niet het X51-power pack voor de 992. Dus die 450 pk van de Carrera S is nu nog het maximum. Natuurlijk, er is een 510 pk sterke 911 GT3 en de 911 Turbo is sneller dan zo ongeveer alles op de weg. Maar wat als je een 911 plus een beetje wenst?

RUF Automobiles

Gelukkig is daar RUF Automobiles nog. RUF is een tuner c.q. fabrikant die alles net even anders doet. De meeste projecten zijn meestal van technische aard met slechts enkele cosmetische aanpassingen. Dat is vandaag niet het geval, want we hebben nul persplaten gekregen. De eerste RUF 992 moesten we nog tegenkomen, maar ze hebben in elk geval wat technische upgrades voor jouw 992.

RUF upgrades: 911 Carrera S

Er is een RUF Leistungssteigerungs-pakket voor de 992 Carrera S. Deze bestaat uit optimalisering van de ECU, gemodificeerde turbo’s en een sportluchtfilter. Het resultaat is 580 pk bij 7.100 toeren en 610 Nm bij 3.500 toeren. Het mooie is dat ze bij RUF niet hebben gekozen voor maximaal vermogen, maar een mooie lineaire opbouw ervan. Qua koppel: dat is een tafelberg in plaats van een kromme.

De prijs van al dit moois: 17.900 euro inclusief montage en btw. Niet verkeerd. Ja, er zijn chiptuners die er ook 100 pk bij ‘chippen’, maar bij RUF weet je dat ze het vermogen altijd halen en de betrouwbaarheid niet in het geding komt. Je kan de kit uitbreiden met een sportuitlaat, dan komt het totaal op 22.900 euro. Van 0-100 km/u duurt nu slechts 3,1 seconden (ipv 3,6) en de topsnelheid bedraagt nu 318 km/u (in plaats van 306 km/u).

RUF 992 upgrades: 911 Turbo en 911 Turbo S

Maar er is meer! RUF heeft ook een kit ontwikkeld voor de nieuwe 992 Turbo en 992 Turbo S. Volgens iedereen is deze sneller dan goed voor je is. Maar ja, vertel dat maar tegen de heren van RUF. Ook hier hebben ze een sportluchtfilter in combinatie met optimalisering van de ECU.

Het resultaat is 750 pk bij 6.800 toeren en 900 Nm bij 4.600 toeren. De prijs voor deze upgrade is 10.950 euro. Prestaties zijn nog niet bekend, maar de RUF 991 Turbo met soortgelijke specificaties heeft een topsnelheid van ‘meer dan 345 km/u’. Het mooie is, ook bij de gewone 911 Turbo gaat ‘ie naar 750 pk.