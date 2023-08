Atmosferische V12 pompt er 854 pk uit

De atmosferische V12 in deze auto moet wel geweldig klinken, denk je niet?

Nu veel motoren voorzien zijn van een turbo, is extra vermogen bijna niet meer spannend. Elke auto kan tegenwoordig honderduizendmiljoen pk leveren, zolang je de druk maar voldoende opvoert.

Kijk maar eens wat er mogelijk is met die Duitse achtcilinder vlaggenschepen in de Audi RS6, BMW M5 en Mercedes-AMG E63. Zonder al te veel problemen haal je met een chip en intercooler al 700 tot 750 pk uit. Met een setje aangepaste turbo’s is 1.000 pk ook geen probleem.

Dat is gekkenwerk natuurlijk, want zoveel heb je niet nodig. Wat je nodig hebt is precies 854 pk. Alles minder dan dat is voor proleten en alles daarboven is voor uitslovers. Het is namelijk het vermogen dat de V12 van de Ferrari 812 Competizione van Novitec eruit pompt.

Vermogen atmosferische V12

Nu moeten we er eerlijk bijzeggen dat de meeste paarden op rekening van Ferrari komen. De motor is standaard namelijk goed voor 830 pk en 690 Nm. Dat vermogen wordt bereikt bij een hemelse 8.500 toeren per minuut, terwijl het koppel van 692 Nm pas vrijkomt bij 7.000 toeren.

Het is niet alleen de hoeveelheid power en koppel, maar juist dat je er een beetje voor moet werken. De kakofonie van zo’n turboloze V12 van Ferrari is ongekend.

En Novitec doet er zoals gezegd een schepje bovenop, want bij hen levert de 6.5 liter V12 dus 854 pk. Dat doet Novitec door op een ouderwetse manier power op te wekken: middels een sportuitlaatje. Deze is voorzien van een 100-cels katalysator. Dus nét voldoende om door de APK te komen (reken er niet op overigens), maar fantastisch als je de motor beter wil horen. Als je wil kun je de uitlaat met bladgoud laten ‘bekleden’. Cool.

De motor levert nu zijn maximale vermogen bij 9.200 toeren en zijn maximale koppel van 711 Nm bij 6.950 toeren. Leuk weetje waar je verder niet zoveel aan hebt, de Competizione én deze Noivtec versie leveren allebei minder koppel dan een standaard 812 Superfast heeft. Die levert namelijk 712 Nm.

Verdere modificaties?

Verdere modificaties zijn de NOVITEC NF 10 ZV wielen, voor zijn ze 21 inch groot, achter zelfs 22 inch. Ze zien je graag verschijnen bij de Euromaster: voor zit er 275/30 ZR 21 op en achter zelfs 335/25 ZR 22. De wielen worden gemaakt door Vossen. Het is mogelijk om uit 70 kleuren te kiezen als je dit standaard zwart hoogglans niet zo mooi vindt. Wel chic is dat ze gebruik maken van de originele naafdopjes.

Voor een betere stance en nóg betere wegligging is de 812 Competizione verlaagd. Dat is wel maf. Heb je een extra snelle, lichte en zeldzame Ferrari, bestaat de mogelijkheid om die te verlagen. Ze doen dat middels hun eigen verlagingsveren. Mocht je problemen hebben met drempels, is er een Novitec-liftkit die de neus 40 millimeter kan verhogen. Alle onderdelen zijn per direct leverbaar.