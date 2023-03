In welke auto zou jij deze Ferrari FXX V12 leggen?

We hebben weer een mooie crate engine voor je, maar dan anders! Welke auto zou perfect zijn om deze Ferrari V12 uit een FXX te huisvesten?

Fabrikanten geven je vaak de keuze welke motor je wil. In vele BMW’s begint het bij een viercilinder, kun je upgraden naar een zes-in-lijn en heb je in de hogere regionen een V8. Die keuze wordt vaak voor je gemaakt omdat fabrikanten anders niet kunnen waarborgen dat het echt blijft werken. Je zit dus eigenlijk zo goed als vast aan je keuze.

Motorruil

Niet als je een beetje handig bent. Het is vele bouwers gelukt om een hele andere motor in een auto te leggen. Nou is een VR6 in een Golf 1.8 lepelen best te doen, want dat deed Volkswagen zelf ook. Als je echt een gigantische motor in een normaal vrij basale auto wil lepelen, moet je hard aan het werk. Of de motor past, en of de overige onderdelen passen, is dan helemaal aan jou.

Ferrari V12

Dus wij vragen aan jou om je creativiteit de vrije loop te laten. Wij hebben namelijk een losse motor gevonden die als gestoorde motorswap wel erg gaaf zou zijn. Het gaat om een Ferrari F140 DA V12. De F140-motor is de V12 die Ferrari ontwikkelde voor de Enzo en die bijvoorbeeld ook de Maserati MC12 heeft gekregen. De F140 ‘DA’ is de speciale versie die nog iets verder opgevoerd werd. Dat was de versie die Ferrari gebruikte voor de allereerste FXX op basis van de Enzo. Het gaat om de ‘normale’ 800 pk versie en niet de latere 860 pk versie uit de FXX Evoluzione.

FXX motor te koop

Dit is voor het eerst dat je de krachtbron van een Ferrari FXX als losse motor kan kopen. En het gaat om de hele rimram, van blok tot zuigers en van injectoren tot luchtfilterbehuizing. Zelfs alle kabels zitten erbij. Rijp voor het leggen in een andere auto. Al wordt er ook van gezegd dat ‘ie ook als showstuk kan dienen.

Kopen

De FXX motor wordt aangeboden door RM Sotheby’s op een veiling waarin een hele rits aan memorabilia wordt verkocht. De wereld aan onderdelen van oude Ferrari’s en andere sportwagens, maar de FXX motor is de absolute koning qua prijs. Hij gaat namelijk naar schatting tussen de 200.000 en 350.000 pond opleveren. En dan moet je zelf nog een donorauto en de rest van de aandrijflijn ergens vandaan plukken. Voor de écht handige Harry dus. Die kan zijn slag slaan bij RM Sotheby’s.