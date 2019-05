Novitec 812 Superfast is de ultieme dikbil

Met een paars interieur, want waarom ook niet?

Novitec is niet de beroerdste als het aankomt op uitbrengen van dikmaakpakketten. Sterker: het heeft er zelfs een speciaal label voor opgericht, N-Largo. Hier worden de meest populaire en extreme modellen waaraan het zich kan vergrijpen bij de lurven gepakt. Vandaag is het tijd voor de angstaanjagende 812 Superfast, die wij afgelopen jaar aan de tand mochten voelen.

De krachtigste Ferrari die je op dit moment nieuw kunt kopen is standaard al geen magere jongen. Met zijn 1,97 meter brede heupen heeft hij voldoende achterwerk om in de rondte te smijten. Novitec beseft dat het voor sommigen nooit genoeg is en heeft de billen van de 812 Superfast hierom met 14 centimeter uit elkaar getrokken, voor een totale breedte van liefst 2,11 meter. De carbon bodykit heeft daarnaast ook een aerodynamische functie, maar deze valt bij het ontwerp natuurlijk volledig in het niet.

Door de onfatsoenlijk grote bodykit te plaatsen, gaf Novitec zichzelf de ruimte een nieuwe velgenset onder de rappe Italiaan te leggen. De aangepaste 812 Superfast rolt op glimmend lichtmetaal van Vossen – de velgen zijn 21″ aan de voorzijde en 22″ aan de achterkant. Het oogt des te indrukwekkender omdat de Ferrari met 35 millimeter is verlaagd.

Novitec is uiteraard niet vergeten te knutselen aan de aandrijflijn. Waar het origineel zijn 800 pk verdeelt over de achterwielen, geniet de uitvoering van Novitec over 40 pk extra. Aan de onvergetelijke rijervaring zal het waarschijnlijk weinig veranderen. Hij schiet in 2,8 seconden naar de 100 km/u en heeft een topsnelheid van meer dan 345 km/u. Het geluid van de gillende twaalfcilinder trechtert door een systeem dat geïnspireerd is door de uitlaten van de huidige Formule 1-wagens. Magisch.