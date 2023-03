Audi A4 B9 2016-heden occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Audi A4 B9. De vijfde generatie Audi A4.

In 2022 bestaat de top 10 Marktplaats populairste occasion helemaal uit Duitse auto’s. Op 1 de Volkswagen Golf, op 2 de BMW 3 serie, op 3 de Volkswagen Polo. Op plek 8 met 20,6 miljoen paginabezoeken vinden we de Audi A4 terug. Een goede reden om vandaag eens de A4 onder handen te nemen.

De Audi A4 B9 werd in 2016 onthuld en is de vijfde generatie Audi A4. Ondanks dat deze veel op zijn voorganger lijkt qua uiterlijk, was het een compleet nieuwe auto. Sterker nog, de A4 was ietsje gegroeid. Maar tegelijkertijd zo’n 120 kilogram lichter dan een vergelijkbare Audi A4 van de voorgaande generatie (scheelt ook in de belasting!). Voor het eerst is de A4 met een 1.4-motor leverbaar. Dat lijkt kleine motor, maar als je er in rijdt merk je dat hij potent genoeg is.

Uiteraard is de B9 er ook als de populaire Avant en op basis van de Avant ook een Allroad uitvoering. De S4 heeft wederom een 3.0 V6, maar ditmaal met een turbo. De RS4 heeft een door Porsche ontwikkelde 2.9 biturbo V6 met 450 pk, voor het eerst met een automaat met koppelomvormer.

We rijden vandaag in de sedan, of limousine zo je wil. Met die instap 1.4 TFSI. In 2019 was het tijd voor een facelift. Het front krijgt een grondige makeover, met veel meer luchtinlaten.

Aan de zijkant krijgt de A4 iets van quattro-esque schouders en aan de achterzijde krijgt de A4 meer franje dan voorheen. Qua motoren wordt de 48V mild hybride technologie toegepast op alle motoren. Saillant detail: de S4 heeft nu een biturbo dieselmotor onder de kap. De resolutie van de schermen, ook de Virtual cockpit, werden hoger.

Bij het kopen van een occasion is het altijd goed om het onderhoudsboekje te zoeken. Let op, de routine-onderhoudsintervallen kunnen tot twee jaar of 30.000 km uit elkaar liggen bij de Audi A4 B9, dus houd hier rekening mee bij het onderzoeken van het onderhoudsboekje. Frequent onderhoud is altijd het beste.

Aandachtspunten Audi A4 B9

Als je een tweedehands Audi A4 B9 wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De betrouwbaarheid is op zich orde, maar loop toch even door de lijst met Audi A4 B9 problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

De Audi A4 B9 wordt veel zakelijk gereden en je komt ook veel lederen bekleding tegen. Volledig leer of gedeeltelijk leer met stof in het midden. Over het algemeen is het natuurlijk altijd goed om in een auto te kijken in welke staat de bekleding is. Bij de Audi A4 B9 in het bijzonder worden de buitenste stoelsteunen als kwetsbaarder beschreven. Met in en uit stappen hebben die veel te lijden.

Checken op schade aan de carrosserie is natuurlijk logisch bij het kopen van een occasion. Een extra check bij de Audi A4 B9 is op schade aan de parkeersensoren. Met één kapotte sensor is het hele systeem namelijk in de war, en dan ben je aangewezen op je eigen ogen.

Besteed ook even aandacht aan de koplampen. Regelmatig kunnen die lek zijn en dat zie je terug aan beslagen units. Komt vaker voor. Een klein beetje condens kan geen kwaad, maar als ze niet meer opdrogen leidt het wel tot problemen.

Algemene tip, kijk naar de kilometerstand en vraag je af of die overeenkomt met wat je om je heen ziet in de auto. Er is ook veel import onder de occasions te vinden en de NAP gegevens zijn daarvan niet bekend. Een afgeleefd interieur met een lage km stand is ongeloofwaardig. Kijk ook eens naar de pedaalrubbers en het stuurwiel.

Onderstel

De Audi A4 B9 is een comfortabele reispartner. En is dat vaak ook al geweest voor de veelal zakelijke rijder voor je. Om te kijken hoe dat onderstel dat heeft overleefd is het een goed idee om juist een drempel iets harder te nemen, die kuil in de weg een keer niet te ontwijken. Even voelen en luisteren hoe het onderstel, de schokdempers die oneffenheden verwerken. Dat zegt je ook iets over de staat van de auto.

Aandrijflijn

Bij deze generatie Audi A4, voorzien van de S-tronic automatische transmissie, komt het voor dat de motor ineens geen vermogen meer heeft. Dat komt door de transmissie, die om onduidelijke redenen de onderlinge communicatie verbreekt. De motor ‘weet het dan niet meer’ en gaat in een noodloopprogramma. Resetten lost het probleem vaak op.

De handgeschakelde versnellingsbak kan last hebben van olieverontreiniging van de koppeling en een defect dubbelmassavliegwiel. Dat merk je wel met rijden hoor. Trillen/bonken bij stevig optrekken, en een klappend geluid als je de koppeling laat opkomen bij een stationair lopende motor.

Als je deze problemen tegenkomt kun je beter meteen maar zowel koppeling als vliegwiel laten vervangen als alles toch open ligt. Nog beter is natuurlijk als je het tijdens de proefrit merkt en alles voor aankoop wordt vervangen.

Andere kuren van de handbak. Zorg dat je door alle versnellingen heen schakelt tijdens de proefrit. Als dat niet soepel loopt kan er natuurlijk iets mis zijn met de synchromesh, maar bij de Audi A4 B9 worden bij de handbak ook lekke hulpcilinders gemeld bij de versnellingsbak. Dat geeft een beetje eenzelfde beeld, hij wil niet lekker in de versnellingen. Qua oplossing maakt het weinig uit, dit loopt in de papieren.

Ook problemen met de waterpomp worden gemeld. Komt overigens niet alleen voor bij de Audi A4 maar bij ook andere modellen van Audi en zustermerk VW die met dezelfde motoren zijn uitgerust.

De waterpomp heeft een kunststof behuizing en die is kwetsbaar. De waterpomp lekt koelvloeistof en moet dan vervangen worden. Kijk bij de proefrit ook even onder de auto. Het liefst voor je gaat rijden, dan zie je of er nattigheid te vinden is. Zoek de waterpomp op en kijk of je tekenen ziet van een vloeistoflek, bijvoorbeeld een schilferige poederachtige substantie (opgedroogde koelvloeistof). Dat kan duiden op een lek of een lek in het verleden.

Elektronica

Check tijdens de proefrit of je telefoon goed kan verbinden met het infotainment systeem en of het scherm niet flikkert. Hier worden online problemen mee gemeld. Een software update kan dit oplossen.

Dat scherm is voorzien van een anti-glans/glim coating. Handig natuurlijk, voor de weerspiegeling. Maar daardoor zie je wel elk krasje op het scherm. Hij krast dus ook makkelijker. Kijk even naar de staat van het schermpje, vooral als de zon er op schijnt.

Op de Audi A4 B9 is een virtuele cockpit leverbaar. Ziet er vet uit, maar ook hier worden, vooral bij vroege exemplaren, flikkerende schermen gemeld en zelfs cockpits die opnieuw opstarten tijdens het rijden. Gebeurd dat tijdens je proefrit, laat hem dan maar staan, want dat loopt in de papieren.

De sensor voor de actieve veiligheidssystemen zit achter de voorruit. Check de staat van de voorruit, als die in slechte staat is werken de sensoren minder goed. Ook bij een niet originele voorruit die niet goed geplaatst is kan dit een probleem zijn.

Is er een elektrische bediening van de achterklep aanwezig, dan kan deze gevoelig zijn en soms een flinke duw nodig hebben. Andere elektrische storingen kunnen voorkomen in de automatische koplampbediening.

Motoren

Sommige eigenaren melden defecte motorsteunen in hun Audi A4 B9, veroorzaakt wanneer de met vloeistof gevulde motorsteun(en) scheuren en lekken. Komt niet enorm veel voor, maar wel het noemen waard als je op zoek bent naar een Audi A4 B9 occasion.

In de meeste gemelde gevallen voelden of hoorden de eigenaren niet meteen iets vreemds aan de auto, maar bij een onderhoudsbeurt wordt het door de monteur wel gevonden. Als je handig bent onder de motorkap, kun je misschien de motorsteunen zien en als ze gescheurd zijn, een bruinkleurig vloeistoflek. Voel je dus misschien niet meteen bij een proefrit, maar wel een check waard.

De populaire 2.0 TDI-motor heeft elke vijf jaar of 120.000 km een nieuwe distributieriem nodig. Check of die netjes op tijd vervangen is.

Bij dieselmotoren wordt gemeld dat de roetfilters niet altijd goed werken als ze onvoldoende op temperatuur komen. Voor A4-rijders die vooral korte afstanden rijden, is een benzinemodel dan ook de betere keuze.

Benzine

1.4 TFSI 150 pk (tot 2018)

2.0 TFSI 150 pk (vanaf 2018)

2.0 TFSI 190 pk

2.0 TFSI 204 pk (vanaf 2020)

2.0 TFSI 245 pk (2019-2020)

2.0 TFSI 252 pk (tot 2018)

2.0 TFSI 265 pk (vanaf 2020)

3.0 V6 TFSI 354 pk (S4) (tot 2018)

2.9 V6 TFSI 450 pk (RS4 alleen als Avant)

Diesel

2.0 TDI 122 pk (tot 2019)

2.0 TDI 150 pk (tot 2019)

2.0 TDI 163 pk (vanaf 2019)

2.0 TDI 190 pk (ook als Quattro)

3.0 V6 TDI 218 pk (Quattro) (tot 2018)

3.0 v6 TDI 231 pk (2019-2020)

3.0 V6 TDI 272 pk (Quattro) (tot 2018)

3.0 V6 TDI Biturbo 347 pk met hybride techniek (vanaf mei 2019 alleen S4) (Quattro)

Aardgas

2.0 TFSI g-tron 170 pk (alleen Avant) (tot 2018)

Aanbod Audi A4 B9 op Marktplaats

Er is een aanzienlijk aanbod aan occasions op Marktplaats. Op moment van schrijven zijn er zo’n 458 exemplaren van de Audi A4 B9 op Marktplaats.nl te vinden. Prijzen voor de Audi A4 B9 variëren van zo’n 13 duizend euro tot dik 74 duizend euro voor een RS4. Voor het totale aanbod van de vijfde generatie Audi A4 B9 kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

Meer dan 80 procent van het aanbod is voorzien van de S Tronic automaat. Quattro vierwielaandrijving is in 15 procent van het aanbod aanwezig.

We reden in dit aankoopadvies zelf in deze Audi A4 1.4 TFSI Sport S Line uit 2018, beschikbaar gesteld door James Autoservice Mijdrecht. Deze auto heeft de 1.4 liter motor met 150 pk, maar door de Sport s line uitvoering ziet ie net even wat sportiever uit. Te koop voor 25.445 euro.