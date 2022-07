Is dit de lekkerst samengestelde Audi R8 op Marktplaats?

Soms kan simpel zo fijn zijn, zoals bij deze Audi R8 die we op Marktplaats vinden!

Bij ondergetekende komt de Audi R8 vaak voor in de zoekopdrachten op Marktplaats. Niet uit serieuze interesse, trouwens, dan moet ik eerst nog even 13.000 maanden sparen. Nee, meer omdat het gewoon een gaaf ding is. Beide generaties, beide geleverde motoren en dicht of open: het is stiekem één van de beste supercars die je kon en kunt krijgen. Een soort Lamborghini zonder het schreeuwerige ‘kijk mij’ gehalte.

Lekker samengestelde Audi R8 op Marktplaats

Bestel je een R8, dan krijg je natuurlijk de optie om in de ‘Exclusive’ kleurenlijst te duiken. Dat is Audi’s personalisatieprogramma. Audi pre-selecteert altijd een paar kleuren op de configurator voor Exclusive, maar zoals bij de betere personalisatieprogramma’s kun je ook gewoon kiezen voor elke kleur die er is. Zo kwam er bij deze Audi R8 die we op Marktplaats vinden een ietwat onderschatte kleurstelling uit.

Normaliter betekent dat een gewaagde kleurstelling die stiekem prima werkt of een heerlijke tint an sich. Vandaag betekent het gewoon dat er voorzichtig is gedaan met de kleurstelling – en dat voorzichtig doen soms prima werkt. De lakkleur is Audi Exclusive Kaktusgrün Mica (LZ6L). Klinkt allemaal exotisch, maar Kaktusgrün (of Cactusgroen) was voor zover wij kunnen vinden ‘gewoon’ donkergroen in de jaren ’90. Het was het een prominente kleur op de Audi A4 (B5).

Verder is er gekozen voor wielen in het zwart, koolstofvezel spiegelkappen, diffusor en sideblades en omdat het een V10 Plus is met 610 pk krijg je ook de koolstofvezel achterspoiler. Ook is er niks gewaagds gedaan met de remklauwen en zijn die gewoon grijs. Allemaal vrij ingetogen, laat de kleur maar het werk doen.

Interieur

Voor wie nu een interieur in een schokkende kleur verwacht: ook daar is de Audi R8 op Marktplaats lekker subtiel. Donkergrijs lederen bekleding met gouden/gelen stiksels en een berg opties. Waaronder ook bijvoorbeeld een Bang & Olufsen geluidssysteem, wat dan weer een beetje onnodig lijkt als je een atmosferische V10 achterin hebt liggen. Ach, je kan het maar beter hebben.

Kopen

De 36.124 km ervaren groene Audi R8 op Marktplaats komt uit 2016, het eerste jaar van deze generatie R8. Het is een goede samenstelling qua opties en Exclusive-dingetjes, dus de verkoper wil er nog een aardige 145.950 euro voor hebben. Kopen kan op de advertentie op Marktplaats.