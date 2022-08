Audi Q7 (4M) 2015-heden Occasion Aankoopadvies

Sinds 2015 voert Audi de tweede generatie Q7, beter bekend als generatie 4M. In dit occasion aankoopadvies behandelen we de Audi Q7 (4M).

Het is januari 2015 als Audi de tweede generatie Q7 (4M) presenteert tijdens de North American International Auto Show in Detroit. De Nederlandse marktintroductie vond medio juni 2015 plaats. Audi zet vol in op zuinigere aandrijflijnen, maar er blijkt tijdens de nog altijd lopende carrière van de Q7 ook ruimte voor echt vuurwerk in de vorm van een SQ7. Later meer over alle aandrijflijnen.

Diverse zustermodellen Audi Q7

Het platform van de Audi Q7 wordt door diverse andere merken binnen het Volkswagen-concern gebruikt. Zustermodellen van de Audi Q7 zijn de Porsche Cayenne, Lamborghini Urus, Bentley Bentayga en Volkswagen Touareg. Natuurlijk vergeten we ook de Audi Q8 niet, de coupé-broer van de Q7.

Uiteraard heeft elk genoemd model zijn eigen karaktereigenschappen. Audi mikt op een mix van comfort en dynamiek. Het afwerkingsniveau van het interieur is van uitzonderlijk hoog niveau. Standaard is de Audi Q7 geleverd in een vijfzits configuratie, maar tegen meerprijs kon je hem ook krijgen als zevenzitter.

Aanzienlijk lichter

Ten opzichte van de eerste generatie Audi Q7 (4L) viel de tweede generatie sterk af. Een voorbeeld: met een gewicht van 1.995 kilogram voor de versie met de 3.0 TDI werd een gewichtsbesparing van 325 kg ten opzichte van het vorige model gerealiseerd. Die besparing is voor een belangrijk deel te danken aan de materialenmix van ultrasterk staal en aluminium die voor het koetswerk en het onderstel is gebruikt.

Diverse aandrijflijnen

Audi begon met het leveren van 3.0 TFSI-benzinemotor met 245 kW/333 pk en een 3.0 TDI diesel met 200 kW/272 pk. Later volgde er nog een lichtere variant van de 3.0 TDI met 160 kW/218 pk. Ook interessant is de plug-in hybride Q7 e-tron quattro, de eerste plug-in hybride met dieselmotor van Audi. Deze versie heeft een systeemvermogen van 275 kW/373 pk en een systeemkoppel van 700 Nm. Uiteindelijk zijn er diverse aandrijflijnen van de Audi Q7 verschenen, haast te veel om op te noemen. Zie daarom onderstaand overzicht voor alle motorvarianten.

Motoren Audi Q7 (4M)

Benzine

3.0 TFSI – V6 Supercharger – 333 pk/440 Nm

45 TFSI (2.0 TFSI) – EA888 – 252 pk/370 Nm

55 TFSI (3.0 TFSI) – V6 Turbo – 340 pk/450 Nm

SQ7 – V8 twinturbo – 507 pk/770 Nm

Plug-in hybride

2.0 TFSI e-tron – EA888 + elektro – 367 pk/700 Nm

3.0 TDI e-tron – V6 turbo + elektro – 387 pk/700 Nm

55 TFSI e – V6 turbo + elektro – 381 pk/600 Nm

60 TFSI e – V6 turbo + elektro – 456 pk/700 Nm

Diesel

3.0 TDI ultra – V6 turbo – 218 pk/500 Nm

3.0 TDI – V6 turbo – 272 pk/600 Nm

45 TDI – V6 turbo – 231 pk/500 Nm

50 TDI – V6 turbo – 286 pk/600 Nm

SQ7 TDI – V8 twinturbo TDI – 435 pk/900 Nm

Zoals je ziet is er lekker veel keuze op het gebied van motoren. Interessant is de SQ7 TDI. Met 320 kW/435 pk en 900 Nm aan koppel tussen 1.000 en 3.250 tpm is de Audi SQ7 TDI een van de meest krachtige diesel-SUV’s op de markt. Ook bijzonder: deze uitvoering beschikt over een 4.0 V8 TDI-motor met een elektrisch aangedreven compressor. Het vermogen voor de elektrisch aangedreven compressor – maximaal 7 kW – wordt geleverd door een 48 Volt accu. Die is onder de vloer van de bagageruimte ondergebracht en ondersteunt waar nodig ook de reguliere 12 Volt accu.

Facelift Audi Q7 in september 2019

In september 2019 kreeg de Audi Q7 een facelift. Het uiterlijk werd wat bijgepunt. Met name het front kreeg een opfrisser en aan de achterkant kreeg de Q7 een doorlopende LED-strip.

Met de komst van de vernieuwde Q7 voerde Audi ook een strategiewijziging door met betrekking tot de typenamen. In eerste instantie kwam de vernieuwde Audi Q7 beschikbaar als Q7 45 TDI quattro (170 kW/231 pk), Q7 50 TDI quattro (210 kW/286 pk) en als SQ7 V8 TDI quattro (320 kW/435 pk). Alle modellen zijn uitgevoerd met een achttraps tiptronic-transmissie, een 48V elektrisch systeem en mild-hybrid technologie. Niet veel later volgde de Q7 55 TFSI (250 kW/340 pk).

Nieuwe plug-in hybrides

In februari 2020 begon Audi met de levering van de Q7 55 TFSI e quattro (275 kW/374 pk) en Q7 60 TFSI e quattro (335 kW/456 pk) plug-in hybrides. Het slimme samenspel tussen TFSI turbo-benzinemotor en elektromotor zorgt in de Q7 55 TFSI e quattro voor een systeemvermogen van 280 kW/381 pk en een koppel van 600 Nm. Daarmee accelereert deze uitvoering in 5,9 seconden van 0-100 km/u en is een topsnelheid van 240 km/u haalbaar.

De Q7 60 TFSI e quattro is goed voor een systeemvermogen van 335 kW/456 pk en een koppel van 700 Nm. Hij sprint in 5,7 seconden van 0-100 km/u. Ook bij dit model is de topsnelheid begrensd op 240 km/u. In elektrische modus bedraagt de maximale snelheid 135 km/u.

SQ7 TFSI quattro

In het najaar van 2020 verscheen de SQ7 TFSI quattro, uitgerust met een 4.0 TFSI V8 benzinemotor met een vermogen van 507 pk en 770 Nm aan koppel. Dit maakt een acceleratie vanuit stilstand naar 100 km/u in 4,1 seconden en een elektronisch begrensde topsnelheid van 250 km/u mogelijk.

Uitvoeringen Audi Q7

Zaken als de Audi virtual cockpit, adaptieve luchtvering, MMI Navigatie plus met MMI touch response, LED-koplampen en -achterlichten, stoelverwarming én elektrisch verstelbare stoelen met Twin-leder bekleding waren vanaf de faceliftversie standaard.

De Audi Q7 Pro Line Plus zet de volgende stap met onder meer standaard Matrix LED-koplampen, comfortstoelen met ventilatiefunctie, lederen bekleding Valcona-Cricket, comfortairconditioning (4 klimaatzones) en het B&O premium sound system.

De Audi Q7 Pro Line S legt het accent op sportiviteit. Zaken als 19-inch lichtmetalen velgen, adaptieve luchtvering sport, elektrisch verstelbare sportstoelen vóór, lederen/alcantara bekleding, de parkeerhulp plus en het ambiente lichtpakket zijn standaard op deze uitvoering. De SQ& is herkenbaar aan specifieke stylingdetails als 20-inch lichtmetalen velgen en buitenspiegels in aluminiumoptiek.

Aandachtspunten

Door naar de aandachtspunten van de Audi Q7 (4M). Want waar moet je op letten bij aanschaf van een Q7 van deze generatie? Een overzicht.

Carrosserie & Interieur

Met de afwerking van de Audi Q7 zit het wel snor. Het is een solide gebouwde premium SUV.

De derde zitrij is krap, en daardoor alleen geschikt voor kleine kinderen en eigenlijk zelfs voor die kids niet voor lange ritten.

Het panoramadak kan een zwakke plek zijn. Controleer op lekkages en check of het dak goed opent en sluit.

Het gewicht zorgt voor flinke wegenbelasting (wel korting bij PHEV’s) en een relatief hoog brandstofverbruik.

Onderstel

Luchtvering is een heerlijke toevoeging aan deze auto, maar controleer wel of deze naar behoren werkt.

De bandenslijtage is vrij fors en het vervangen van de banden van dit formaat zijn is een kostenpost.

De S-Line is iets harder geveerd, voor sommigen is dat een pluspunt, voor anderen is het een aanslag op het comfort.

Elektronica

Een auto als de Audi Q7 heeft ontzettend veel elektronica aan boord, check altijd of alle knopjes doen wat ze moeten doen!

Elektronische storingen kunnen ontstaan, de auto laten uitlezen bij de dealer is dan het beste om te doen.

Let er bij de plug-in hybrides op dat de laadkabel in de winter kan vastvriezen. Gooi hier nooit heet water overheen, maar gebruik een föhn.

Aandrijflijn

De TFSI-motoren kunnen bij het tanken van goedkope brandstoffen last krijgen van koolstofafzetting. Premium brandstof tanken lost het op/ voorkomt het. Een specialist kan het reinigen met walnootschillen.

Bij de plug-in hybrides zijn problemen bekend dat de verbrandingsmotor weigert aan te gaan.

De aansturing van de gasklep regeleenheid voor de turbo kan problemen geven.

Er zijn meldingen bekend van verstopping in het brandstof toevoersysteem.

Aanbod Audi Q7 (4M) op Marktplaats

Je zou het misschien niet verwachten, maar van deze generatie Audi Q7 staan aardig wat exemplaren op marktplaats.nl. Op het moment van schrijven zijn dat er ongeveer 130. De prijzen lopen sterk uiteen. Voor iets minder dan 30 mille heb je een exemplaar met dik 320.000 kilometer. En voor 130.000 euro krijg je een nagenoeg nieuw exemplaar met plug-in hybride techniek. Keuze in overvloed dus. Voor het totale aanbod van de Audi Q7 kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.