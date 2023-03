Verdachte doodrijden 3 mensen in Rotterdam reed 176 km/u

176… Laat dat maar even op je inwerken…

Op Tweede Kerstdag 2022 gebeurde er in Rotterdam een vreselijk verkeersongeluk. Een man reed op hoge snelheid door rood en klapte vol op een auto. Daarin zaten een man van 35, een vrouw van 3 en hun 7-jarige dochter.

De drie inzittenden overleefden de klap niet, zij overleden alle drie aan de gevolgen van het ongeluk. De man die het ongeluk veroorzaakte kwam er ook niet zonder kleerscheuren vanaf, hij ligt nog steeds in het ziekenhuis en is al 5 keer geopereerd.

Doodrijder reed 176 kilometer per uur

Hartstikke naar voor hem natuurlijk, maar laten we vooral niet vergeten wat hij allemaal heeft gedaan. Allereerst was de man onder invloed van alcohol. (hoe vaak moeten we het nog zeggen, NIET DOEN), reed hij door rood en reed hij ietsiepietsie te snel.

Hij haalde namelijk vlak voor het ongeluk een snelheid van 176 kilometer per uur. 176!! Op een weg waar je 50 mag. Dat blijkt uit onderzoek van de politie, meldt RTV Rijnmond. Het kostte even wat tijd om de snelheid te achterhalen, maar da’s nu dus gelukt.

De snelheid van de auto was namelijk ná de klap gemeten door lussen op de weg en kwam toen uit op 133. Uit cijfers van lussen die vlak voor de plek van het ongeluk lagen bleek dat hij dus 176 kilometer per uur had gereden.

Man krijgt doodslag aan zijn broek

Het OM eiste vandaag in de eerste zitting tegen de doodrijder dan ook een veroordeling voor doodslag. Als je 176 rijdt op een plek waar je 50 mag, gezopen hebt én door rood rijdt, is er ook niet veel anders mogelijk.

De verdachte was niet aanwezig, hij ligt zoals gezegd nog in het ziekenhuis. Zijn advocaat pleit voor vrijspraak. De man was namelijk niet suïcidaal, had geen verslaving en kan zich niks van de crash herinneren. Bovendien vraagt hij steeds hoe het met de nabestaanden gaat.

Tja. In dit geval kunnen wij alleen maar zeggen; gelukkig zijn wij geen rechter…