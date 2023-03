Doe eens gek en koop een compleet Formule 1 motorhome

Als je toch van je geld af moet en je wil eens niet die obligate Ferrari of Porsche kopen. Daarom, doe eens gek en koop een motorhome…

Een van de dingen die het Formule 1-circus maken tot wat het is, is het gedoe in de pits. En dan niet het banden verwisselen enzo, maar alles eromheen. De dure meneren en mevrouwen die met dikke zonnebrillen op champagne staan te tanken terwijl ze HUP AJAX roepen. Dat soort dingen.

En dat doen ze meestal in de motorhomes van de teams. Het ene ‘gebouw’ is nog indrukwekkender dan het andere, maar ze hebben allemaal 1 ding gemeen, je kunt er prima eten en drinken. Oké, dat zijn twee dingen.

En nu kun jij de nieuwe eigenaar worden van zo’n motorhome…

Koop het motorhome van Force India

Het onderkomen van Force India staat namelijk op Ebay en dat betekent dat je kunt gaan bieden. De vraagprijs is 500.000 ekkermannen, maar daar krijg je wel wat voor. Je kunt er namelijk slapen, koken, bier tappen, douchen en vergaderen. Alle ruimtes en mogelijkheden zijn er.

En ook mooi, je kunt het motorhome dus ook verplaatsen. Is misschien wel handig als je moet kamperen van je gezin, maar jij wat meer van de ruimte en luxe bent. Want de 6 trailers waar je dit motorhome op vervoert krijg je er gewoon bij. Alleen nog wat trekkers regelen.

Ondergetekende raadt het je aan, die heeft er in 2014 namelijk zelf nog de nodige Kingfishers weg zitten tikken tijdens de Grand Prix van Monaco. En die smaakten naar meer, elke keer weer… Alleen weet ik niet meer wie de race nou uiteindelijk heeft gewonnen, Ajax of Raymond van Barneveld…

Ach ja, KOOP DAN!!!