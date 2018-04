Audi A8L 50 TDI: rijtest en video

Weer helemaal fris en nieuw.

[Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER]

Wat is het

Formeel is het de vierde generatie A8, maar het is wel het vijfde topmodel van Audi. De allereerste ging namelijk door het leven als Audi V8, om maar meteen duidelijk te maken dat ze in Ingolstadt meer kunnen dan alleen maar vier- en vijfcilinders bouwen.

Hoe rijdt het

Comfortabel. Het standje “Dynamic” bij Audi Drive Select doet nog een poging om van een meer dan vijf meter lange TDI iets sportiefs te maken, maar overtuigend is dat niet. Een lange A8 met een zijdezacht snorrende V6 TDI koop je vooral om heel ontspannen kilometers te kunnen maken. Dat is waarin het nieuwe vlaggenschip van Audi dan ook excelleert. Met voor mijn doen nette, maar door de KLPD minder gewaardeerde snelheden op onze A-wegen en wat stadsverkeer bleef het gemiddelde verbruik op minder dan 7 liter per 100 kilometer steken. Niet slecht voor een 286 pk sterke, grote limousine met vierwielaandrijving en automatische versnellingsbak.

Motoren

Wie gewend is dat er bij Duitse premium auto’s hele ritsen aan motoren beschikbaar zijn, komt toch een beetje bedrogen uit. Bij lancering is er de keuze uit twee drie liter grote turbo geblazen V6 blokken. Eén ervan drinkt diesel en de andere lust graag een slokje benzine. Om met die laatste te beginnen: we kennen dat blok onder andere uit de S4, voor de A8 krijgt deze de typeaanduiding 55 TFSI mee en het blok pompt er 340 pk uit. Later volgen ook nog twee achtcilinders: de 4.0 TDI met 320 kW/435 pk en de 4.0 TFSI met 338 kW/460 pk. Welke typeaanduiding die gaan krijgen is nog niet bekend, daar zijn ze nog even over in vergadering in Ingolstadt. En ondanks dat we bij iedere generatie weer horen dat dit toch echt misschien de allerlaatste, ja nu echt he, want het kan niet meer, komt er toch gewoon een W12 met zes liter inhoud.

Voor de milieu hippies komt er ook nog een A8 e-tron quattro plug-in hybride met een 3.0 TFSI en elektromotor. Gezamenlijk leveren die een vermogen van 330 kW/449 pk en 700 Nm koppel. De lithium-ion batterij levert voldoende energie voor zo’n vijftig theoretische emissievrije kilometers, maar dat zal in de praktijk een stuk minder zijn. Wat mooi is, is dat de batterij kan worden opgeladen met Audi Wireless Charging, dat werkt middels inductie. Inpluggen is dan verleden tijd.

Alle motoren die geen plugin hybride in de typeaanduiding hebben, zijn stiekem toch een beetje hybride. Onder de kap zit een zogenaamd mild hybrid systeem, maar je zou het ook start-stop-plus mogen noemen wat ons betreft. Een slimme startgenerator (BAS) werkt met het 48-volt elektrische systeem en dat kan er voor zorgen dat de brandstofmotor uitgeschakeld wordt op het moment dat de bestuurder zijn gas loslaat. De motor blijft uit totdat de bestuurder het gaspedaal weer intrapt. Gezamenlijk leveren deze maatregelen een brandstofbesparing op die kan oplopen tot 0,7 liter per honderd kilometer.

Zijn er nog minpunten

*Mompelt iets over de prijs*. Laten we het eenvoudig houden: een auto als deze is niet voor iedereen weggelegd. De aanschafprijs komt voor de meeste mensen dichterbij de prijs voor hun eerste huis, dan bij het bedrag dat ze in heel hun leven aan auto’s uitgeven. Een A8 is er vanaf € 105.185, maar in deze klasse plegen mensen nogal rijkelijk te kiezen uit de optielijst. Op de testauto zat voor dik 70 mille (!) aan opties en nee, dat is nog niet eens full-options, maar wel bijna.

Qua sturen is deze A8 niet heel erg spannend, maar daar is ie dan ook niet voor bedoeld. Een S-line pakket zorgt straks voor iets meer rijplezier en er komt ongetwijfeld een S8 waarmee het beter hoeken is.

Killer features

Het interieur. Daar is Audi uberhaupt wel goed in, maar met de nieuwe generatie binnenkanten overtreft Audi zichzelf weer eens. Zoveel mogelijk knoppen hebben het veld geruimd, analoge meters zijn er ook niet meer en in plaats daarvan zijn er drie mooie, grote schermen. De meeste zaken worden bedient door middel van touchscreens (met haptische feedback) en gelukkig is Audi er in geslaagd dat lekker te laten werken. De afwerking en materiaalkeuze zijn verder subliem, heel veel beter wordt het zelfs niet als je bij Bentley of Rolls-Royce winkelt.

Qua onzinnige, maar wel lekkere features weet Audi ook weer een nieuwe stap te zetten. Niet alleen hebben alle passagiers de mogelijkheid tot verwarmde, gekoelde of met massagestand uitgeruste stoelen, ook aan de voeten van de man rechts achterin is gedacht. Die voetsteun rechts achterin is optioneel met verwarming én massage uit te rusten.

Mocht je toch zelf achter het stuur moeten kruipen, weet dan dat A8 weer met meer assistentie- en veiligheidssystemen is uitgerust. Het zijn er inmiddels 40 stuks en de Audi AI traffic jam pilot gaat functies van de bestuurder volledig overnemen bij fileverkeer tot 60 km/u op provinciale wegen en snelwegen waarvan de rijbanen door vangrails zijn gescheiden. Zelf sturen hoeft niet meer en de A8 waarschuwt je zodra je wel actie moet ondernemen. Ook cool zijn de Audi AI remote parking pilot en Audi AI remote garage pilot die de A8 zelfstandig in of uit een parkeerplek of garage sturen terwijl de bestuurder niet in de auto hoeft plaats te nemen. Het zal nog wel even duren voordat het overal is te doen, maar technisch gezien kan het nu al.

Alternatieven

Casper was best te spreken over de Lexus LS, maar ook de BMW 7-serie en de Mercedes S-klasse horen in dit rijtje thuis. Qua technologie troeft Audi ze allemaal af, vooral qua bedieningsconcept in het interieur. Vorsprung durch technik is voor deze generatie Audi A8 geen holle frase. De andere Duitsers verslaan de A8 nog wel op het aanbod aan motoren, maar er komt vast nog van alles aan uit Ingolstadt.

Conclusie

De A8L 50 TDI is geen auto waar je superlatieven op los qua prestaties, maar het is dan ook “maar” de instap-TDI van de range. Maar qua technologie, comfort en de WOW-factor van het interieur laat Audi iedereen nu achter zich. Het interieur is dé benchmark en niet alleen voor deze klasse, maar ook voor auto’s die nog duurder zijn. Filmpje!