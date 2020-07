Audi A5 35 TFSI is de nieuwe instapper met chippotentie

Lang leve de afschaffing van de downsizing! De Audi A5 35 TFSI is ideaal voor Ons Hollanders.

Ondanks het feit dat de autoindustrie vrij behoudend is, kunnen ze vrij snel schakelen. Dat bleek wel met de alsmaar scherper wordende emissie-eisen. In een keer waren groter motoren niet meer salonfähig.

WLTP

Het moest allemaal kleiner met turbootjes, superchargers en directe injectie. Daarmee konden de auto’s voorzien worden van voldoende koppel, vermogen en waren ze in staat om te voldoen aan de theoretische uitstootwaarden. Tegenwoordig zien we gelukkig dat de WLTP is ingevoerd en dat fabrikanten een andere manier hebben gevonden om een auto zuinig te maken: meer cilinderinhoud!

Nieuwe instapper

Dat zien we vandaag met de Audi A5 35 TFSI. Het is de nieuwe instapper in de reeks. De 35 TFSI is een zogenaamde milde hybride, de auto wordt bijgestaan door een 12V-generator. Het is een piepkleine elektromotor die ondersteunt bij het in gang zetten van de massa, zoals het wegrijden. Dat kost normaliter vrij veel brandstof.

600 cc meer!

Maar het leuke is de motor zelf. Bij de introductie was de instapper een 1.4 TSI, sinds de ’35 TFSI’ (die ook al voor de facelift aanwezig was) ligt er een 2.0 TFSI-motor in. Van 1.395 cc naar 1.984 cc: bijna 600 cc méér. Het resultaat is een motor die rustiger zijn werk kan doen, eenvoudiger een acceptabel draaimoment ontwikkelt en op die wijze dus zuiniger is.

Chippotentie

Het maximale vermogen van de 35 TFSI (150 pk) wordt al behaald bij 3.900 toeren. De maximale hoeveelheid trekkracht van 270 Nm staat al paraat bij 1.350 toeren. Het is bijna een diesel. Gezien deze relaxte toerentallen en bescheiden waarden zit er hoogstwaarschijnlijk behoorlijk wat ‘chippotentie’ in om er middels wijzigingen aan de ECU er iets meer uit te halen.

Standaard automaat

Ook qua verbruik, want volgens Audi moet je 6,2 liter per 100 km kunnen halen. Niet verkeerd als je enigszins in de buurt zou kunnen komen. De motor wordt standaard gekoppeld aan een S Tronic transmissie, een zeventraps automaat met dubbele koppeling. De prestaties zijn redelijk prima voor een instapper. De topsnelheid van 223 km/u is meer dan voldoende, alhoewel een 0-100 km/u van 9,1 seconden best traag is voor de deze klasse anno 2020.

Prijzen

Dan de prijzen. De Audi A5 Sportback 35 TFSI wordt standaard geleverd als ‘Pro Line’ en kost 47.490 euro. De Audi A5 35 TFSI Bussines Edition kost 50.100 euro. Voor dat geldt krijg je 18 inch wielen, Matrix LED-verlichting, virtual cockpit, een groot navigatiesysteem en sportstoelen.

Als laatste is er de Audi A5 Sportback 35 TFSI S Edition, die voor 53.090 euro in de prijslijst staat. Dan krijg je het S-Line interieur en exterieurpakket, andere velgen en het S-Line onderstel. Qua uitrusting krijg je ten opzichte van de Business Edition een beter gleluidsysteem.

Nu bestellen

De Audi A5 35 TFSI kun je bestellen als Sportback, Coupé én Cabriolet. Ze zijn nu allemaal leverbaar en je kan ze ook nog eens samenstellen in de configurator.

Concurrentie

Uiteraard kijken we ook even naar de concurrentie van de Audi A5 Sportback 35 TFSI.

BMW 418i Gran Coupé M Sport (F36)

€ 43.698

De meest directe concurrent van de Audi A5 is natuurlijk de BMW 4 Serie Gran Coupé. Dit model staat op het punt om binnenkort afgelost te worden door een nieuw model. Daarom wordt het huidige model even in de uitverkoop gezet. Voor aanzienlijk minder geld, krijg je bij BMW een aanzienlijk betere uitrusting. Nog een verschil, de 4 Serie heeft achterwielaandrijving, de A5 voorwielaandrijving. Wel heb je een 1.5 driecilinder bromtol met 136 pk uit de Mini Cooper onder de kap.

Alfa Romeo Guilia 2.0T (952)

€ 41.986

Het is geen vierdeurs coupé achtige auto, maar de Giulia is wel een luxe D-segment auto met een beetje meer sjeu. In de Giulia krijg je standaard een 2.0 motor met 200 pk, de ZF achttrapsautomaat én achterwielaandrijving. Er is ook een addertje onder het gras: bij deze voordelige basisuitvoering zijn weinig opties mogelijk. Wil je een leukere uitvoering, dan kom je uit bij een Super, Sprint of Ti, die rond de 50 mille kosten.