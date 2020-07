Alle Mercedes 250e prijzen bekend gemaakt

We hebben alle Mercedes 250e prijzen voor je op een rij.

Het fenomeen plug-in hybride is niet nieuw. We konden er al kennis mee maken bij auto’s als de Mitsubishi Outlander en Volvo V60. Destijds was het vrij basale techniek die op papier goed was voor een lage uitstoot. Lang leve de NEDC.

Gemeengoed

Tegenwoordig wordt de PHEV meer en meer gemeengoed. Niet zo populair als voorheen, want er zijn geen incentives. Het is wel het laatste bastion als je veel vermogen wenst voor een aantrekkelijke prijs. Of anders gezegd: auto’s met een beetje vermogen zijn zonder elekrische ondersteuning niet meer te betalen.

C-segment

Voor vandaag hebben we een kwartet van Mercedes. Het gaat om de compacte niche-modellen uit het C-segment: de CLA, CLA Shooting Brake, GLA en B-Klasse. Deze auto’s zijn allemaal anders, maar in technisch opzicht zijn ze allemaal gebaseerd op de A-Klasse.

Identieke aandrijflijn

Sterker nog, de aandrijflijn van al deze auto’s is identiek. Allemaal hebben ze een maximum systeemvermogen van 218 pk en een systeem koppen van 450 Nm. Ze zijn allemaal voorzien van een achttraps automaat met dubbele koppeling. Van 10 naar 80% laden duurt ongeveer 25 minuten met een 24 kW DC-lader. De actieradius is een beetje afhankelijk per model, maar Mercedes communiceert 60 km.

Prijzen

De prijzen van de A-Klasse waren al bekend, voor nu hebben we ook de prijzen van alle andere modellen. Om het even overzichtelijk te houden, hebben we de Mercedes 250e prijzen even in een tabel gezet.

Model Prijs A250e € 44.465 A250e Sedan € 45.046 B250e € 46.231 CLA250e € 49.045 CLA250e Shooting Brake € 50.237 GLA250e € 52.062

Alle Mercedessen met de 250e-aandrijflijn zijn per direct te bestellen.

Prijzen concurrentie

Ondanks dat de PHEV telkens populairder wordt, is het in het C-segment (en afgeleiden) nog niet een veel voorkomend type auto. Wel zijn er erg veel modellen aangekondigd, dus dat gaat nog zeker een zwaarbevochten segment worden.

BMW 225xe Active Tourer (F45)

€ 44.875

Jaja, de auto die we allemaal dolgraag willen haten. Iedereen droomt over een BMW Coupé met een atmosferische zescilinder, handbak en achterwielaandrijving. Dit is een voorwielaangedreven Midi-MPV met automaat en driecilinder. Dat is meteen een verschil ten opzichte van de Mercedes-Benz B250e. Het is weliswaar niet een droom-BMW, maar wel een prima gezinsauto. De auto is wel een beetje op leeftijd aan het geraken.

Mini Countryman Cooper SE ALL4 (F60)

€ 41.610

Het is bijzonder knap hoe fabrikanten soms twee identieke auto’s er compleet anders uit kunnen laten zien. In technisch opzicht zijn de bovenstaande BMW en deze Mini Countryman identiek. Ten opzichte van de GLA250e is de Mini een stuk frivoler dan de Benz. De kans dat iemand beide auto’s overweegt, is relatief klein. Het is de ideale auto voor gezinspapa’s die het liefst een Mini Cooper S hebben, maar dankzij kinderen toch iets ruimers nodig hebben. Zoals onze hoofdredacteur.