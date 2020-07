Grote mond, grote prijs? Dit kost de nieuwe BMW 4 Serie

Hij heeft een grote mond. Dat weten we. Maar valt de BMW 4 Serie prijs ook groot uit?

BMW heeft de Nederlandse prijzen van de 4 Serie bekendgemaakt. Mag je als zakelijke rijder iets uitzoeken voor een bedrag tot en met 50.000 euro, dan gaat deze coupé met zijn nu al zeer controversiële neus aan je voorbij. De Duitse autofabrikant heeft de prijs niet onder de 50 mille kunnen houden.

De instapper

Het begint namelijk bij een 52.602 euro. Dan heb je de instapper, een 420i. Deze versie heeft een viercilinder benzinemotor met 184 pk. Alle varianten van de 4 Serie komen standaard met een automaat. Zaken als automatische 3-zone airco, LED koplampen, LED achterlichten en een 8,8-inch infotainmentscherm met touchscreen behoren tevens tot de standaarduitrusting. Afhankelijk van hoe dik je motoruitrusting is krijg je een ook een betere standaarduitrusting. Zo komen de M440i en M440d bijvoorbeeld standaard met 18-inch M lichtmetalen wielen en een M Sport differentieel.

BMW 4 Serie prijs

Een ruime 52 mille voor de 420i dus. Een treetje hoger in benzineland zit de 430i met 258 pk. Deze begint bij 57.100 euro. Het topmodel is de M440i xDrive. Met 79.592 euro een klap duurder, maar je hebt dan ook een prettige zes-in-lijn onder de motorkap. De BPM is bijna dubbel zoveel in vergelijking met de 420i.

Iets minder relevant voor de Nederlandse markt, maar dieselen kan ook. De 420d met 190 pk is er vanaf 54.203 euro. Met xDrive kost ‘ie 58.367 euro. Het topmodel onder de diesels is de M440d xDrive. Deze is echter niet opgenomen in de Nederlandse prijslijst van BMW. Voorlopig is het dus enkel en alleen de 420d als je een diesel zoekt.

Je kunt nog een aantal maanden sparen, want voorlopig staat de nieuwe BMW 4 Serie niet bij de dealer. De nieuwste coupé van BMW verschijnt pas 24 oktober in de showroom.

Wat doet de concurrentie?

Zijn directe concurrenten zijn de Mercedes C-klasse coupé en de Audi A5. Ondanks updates aan beide modellen gaan ze in de basis alweer een aantal jaren mee. Het voordeel voor BMW is dat de 4 Serie echt een gloednieuw model is.

Een vergelijkbare Mercedes C-klasse coupé begint bij 49.099 euro. Dit is de C 200 met een 184 + 14 pk viercilinder mild-hybrid. De C 300 met 258 + 14 pk begint bij 51.177 euro.

Audi dan. De A5 40 TFSI met 190 pk staat voor 51.760 euro ‘kaal’ op de oprit. Een treetje hoger zit de 45 TFSI met 245 pk en heeft altijd quattro vierwielaandrijving. Deze kost 60.980 euro

In vergelijking met zijn voornaamste concurrenten is de BMW 4 Serie prijs niet onaardig. Mercedes heeft de goedkoopste instapper en Audi is de duurste met een model rond de 250 pk. Zoals wel vaker met de Duitse drie komt het aan op persoonlijke smaak.