Deze lekker samengestelde Audi A6 heeft een basismotor - Autoblog.nl

Deze Audi A6 occasion is wat er gebeurd als je alle visuele opties hebt aangevinkt en je geld op is wanneer je bij de motor terechtkomt.

Een tijdje geleden vonden wij een wel heel erg lekker samengestelde BMW 3 Serie op Marktplaats. Deze was echter vrij duur, waardoor het voor de potentiële koper een twijfelachtige keuze kan zijn. Daarnaast ging het om een 320i: net niet de basismotor. Al het geld is dus stukgeslagen op de specificatie.

Audi

Wat dat betreft hebben we de evenknie van die 3 Serie gevonden in de vorm van deze Audi A6 occasion. Ten eerste komt de kleurstelling overeen.

De kleur in kwestie is namelijk Audi Exclusive Gotland Green (LX6W). Je moest dus flink extra betalen om deze kleur des tijds op een A6 te bestellen. Niet heel veel mensen zullen dat dan ook gedaan hebben. Wat dat betreft is dit inderdaad heerlijk exclusief. De kleur wordt bijgestaan door een chroompakket en lichtgrijze velgen, dat is dan wel weer anders dan de voornamelijk zwarte 3 Serie.

Bruin leer

Ook de kleur van het interieur in deze Audi A6 occasion lijkt op de eerdergenoemde 3 Serie, want het is hier bruin van kleur. Eén van de mooiste contrasten die er is met groen. Ook is hier flink gestrooid met opties, van stoelverwarming tot Lane Keep Assist tot automatisch inparkeren. Zoals bijna elke A6 van deze generatie is de bak een zeventraps DSG.

Basismotor

Dan blijft er nog maar één addertje onder het gras over en een laatste overeenkomst tussen deze Audi A6 occasion en die 3 Serie: de motor. Zo’n specificatie wil je het liefst op een dikke uitvoering, een 3.0 TFSI of TDI of zelfs een S6. Dat alles is het niet: voorin ligt de 1.8 TFSI. Dit is de kleinste motor die je des tijds kon krijgen voor de A6. Hij levert 190 pk en een op zich nette 320 Nm, maar een echt snelle A6 is het daarmee niet. Alles is relatief, natuurlijk.

Kopen

Mocht jij nou denken: “al was ‘ie elektrisch, ik zou deze Audi A6 occasion door de specificatie alsnog graag hebben!”, hij staat te koop. Het betreft een exemplaar uit 2017. In die vier jaar heeft de auto 58.807 km gelopen, wat erg meevalt. Een goedkope A6 is het trouwens niet, hij moet nog 34.950 euro kosten. De advertentie van de Audi A6 occasion vind je op Marktplaats.