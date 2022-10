Audi A6 S Competition is de versie die je wil hebben

Sport zonder het overdreven sport-uiterlijk: de Audi A6 S Edition Competition is eigenlijk gewoon de versie die je wil hebben.

Er moet ondergetekende even iets van het hart. Als iemand die altijd groot fan is geweest van Audi, heb ik het niet zo met de huidige A6 (C8). Dat terwijl de vorige A6 (C7) misschien wel de mooiste auto van zijn tijd was, exotisch spul niet meegerekend.

Audi A6 C8

Eén van de redenen is het S-Line pakket. Op de vorige A6 maakte dat niet zo veel uit, hij werd er misschien zelfs wel mooier van. Op de huidige A6 is het S-Line pakket niet echt mooi. Het is goed om even te benoemen dat ‘niet mooi’ absoluut niet ‘lelijk’ betekent, maar het is het net niet. Vooral de voorbumper doet het gewoon net even niet, in ieder geval voor mij. En geen RS3-sportvelgen en Ultrablauw Metallic dat het probleem kan verhelpen.

Dat terwijl de A6 C8 absoluut geen lelijke auto is zoals gezegd, je moet hem gewoon een beetje samenstellen zodat hij beter uit de verf komt. Mijn devies: laat dat S-Line pakket lekker bij Audi liggen, bestel een Advanced Edition met optiekpakket zwart en gebruik het budget van die S-Line om een goede set velgen en eventueel een lekker Exclusive-kleurtje te bestellen. Zoals hieronder, in Goodwoodgroen, staat hier gewoon een keurige, fraaie limousine.

Audi lost het op

Na al dat gemijmer over mijn mening ben je het er misschien driftig mee oneens (en dat mag!), bovendien zou je kunnen zeggen dat de sportiviteit van de S-Line je aanspreekt op de Audi A6 C8. Audi presenteert daarom een nieuwe versie van de A6 die je vanaf nu kunt bestellen. Normaal zouden we dit afschrijven als slappe marketing, de Audi A6 is eerder toe aan een facelift dan een nieuwe versie. Toch is de Audi A6 S Edition Competition, zoals ‘ie heet, misschien wel de perfecte A6.

S-Line zonder S-Line

De auto heet dus Audi A6 S Edition Competition, waar je wel de letter S van S-Line in ziet. S Edition is geen S-Line en dus krijg je alleen wat highlights van de S-Line. De achterbumper met een ‘diffusor’ bijvoorbeeld, maar belangrijker nog een subtiele verlaging in het onderstel. Standaard komt de S Edition Competition met optiekpakket zwart, 19 inch velgen, privacyglas en HD-Matrix LED verlichting. Dat helpt dan weer niet echt met de sportiviteit, maar het behoudt wel het mooie van de niet S-Line.

Interieur

Misschien wil je een S-Line vanwege zijn interieur. Het is namelijk de S-Line die de mogelijkheid biedt voor sportstoelen in je Audi A6. De Audi A6 S Edition Competition komt daarom standaard met sportstoelen, standaard met leder bekleed. Ook denkt Audi aan je luxe wensen met sfeerverlichting, MMI Navigatie plus en een geüpgraded audiosysteem.

Motor

En dat alles gepaard met de 4.0 V8 van de RS6 voorin! Geintje, natuurlijk. De aandrijflijn blijft eigenlijk het minst spannend van allemaal. Je krijgt de Audi A6 S Edition Competition als ’40 TFSI’, wat in normale-mensentaal de welbekende 2.0 TFSI benzinemotor met 204 pk betekent. Gekoppeld aan een S Tronic automaat, het is allemaal niet zo spannend. Wel fijn dat Audi de perfecte A6 voor je samenstelt. De S Edition Competition begint bij 65.990 euro, of 69.990 euro indien je een Avant wenst.