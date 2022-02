Audi diesels zijn tegenwoordig schoner dan ooit

De nieuwe Audi diesels kunnen enorm milieuvriendelijk zijn, dus. Niemand die het zal merken, wellicht.

Eigenlijk is het best opmerkelijk dat we in een tijd leven dat we zo min mogelijk CO2 willen uitstoten, maar allemaal benzineauto’s kopen. Een beetje 2.0 diesel haalt op zijn sloffen 1 op 20 zonder dat je een rijdende chicane bent. Met een efficiënte benzinemotor is dit nauwelijks mogelijk.

De reden is natuurlijk simpel: dieselgate. Dankzij het sjoemelschandaal van Volkswagen is de diesel in diskrediet gebracht. Voor mensen die nog echt veel kilometers maken,. worden ze nog wel aangeboden. Maar in principe is het vrij duidelijk: de populariteit van de zelfontbrander is tanende.

Audi diesels

Voor Audi (een luxemerk in van de Volkswagen Group) is het een uitgelezen moment om de EV-transisitie te versnellen. Vanaf 2025 wordt de laatste auto met enkel en alleen verbrandingsmotor geïntroduceerd en in 2033 zijn er alleen nog maar EV’s bij Audi (behalve in China).

Maar voor dat het zover is, is er nog een verrassing voor de Audi V6 diesels. Het gaat in dit specifieke geval om de 3.0 TDI met 286 pk. Deze zijn namelijk geschikt voor duurzame brandstoffen, HVO genaamd. HVO staat voor Hydrogated Vegetable Oil. Met deze hernieuwbare brandstof kan Audi de carbon footprint flink naar beneden krijgen.

Volgens Audi gaat de CO2-uitstoot naar beneden van 70 tot wel 95 procent, in vergelijking met ouderwetse reguliere diesel. Het is niet alleen schoner, maar ook efficiënter, het cetaangehalte is namelijk veel hoger bij hernieuwbare diesels, waardoor de verbranding nog beter verloopt.

In principe worden uiteindelijk alle Audi-diesels (en die van andere merken uit de VW Group) dusdanig uitgevoerd dat ze kunnen lopen op HVO. In eerste instantie doet Audi de populaire modellen als de A4 en A6.

Later zijn de Q5 en A6 Allroad aan de beurt. Daarna volgt de rest. In Nederland kun je het nauwelijks krijgen, maar met name in Scandinavië is er geen tekort aan HVO-diesel.

Audi is vorige week begonnen met het produceren van HVO-compatibele diesels. Zo rond volgend jaar moeten alle diesels van Volkswagen kunnen draaien op HVO.

Meer lezen? Deze 10 diesels hebben maatstaven gezet!