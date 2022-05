Audi S6 en S7 Design Edition zijn stiekem helemaal perfect

Oh ja, de Audi S6 en S7 op benzine, die waren er ook nog.

Het modelgamma van de Audi A6 in Nederland is heel erg wonderlijk. Je kunt in de configurator kiezen uit een 40 TFSI S Tronic, met 2.0 viercilinder. Dan zijn er de 50 en 55 TFSI e-uitvoeringen, met een plug-in hybride-aandrijving: 299 of 367 pk. Wil je meer? Dan komt je automatisch bij de Audi RS6 terecht, compleet met een 4.0 biturbo V8 met 600 pk.

Nu kan het zijn dat je een A6 met viercilinder net even te amechtig vindt en een RS6 extreme overkill. Is er dan ook een tussenmodel? Ja, er was ooit een S6, maar dat was een diesel. En Audi verkoopt sinds 1 april (geen grap) dieselauto’s meer. In andere Europese landen kun je de Audi S6 en S7 nog met de TDI-motor krijgen.

Audi S6 en S6 Design Edition

Zo zonde, want de Audi S6 (en S7) op benzine worden buiten Europa gewoon verkocht. Daar zijn nu speciale edities van gelanceerd. De Audi S6 en S7 Design Edition. Deze zijn voorzien van een unieke kleur: grijs! Niet gewoon grijs, maar Arrow Grey. Dat is een speciale kleur voor deze versie. Maar, als je wil kun je ‘m ook krijgen in de andere reguliere kleuren.

Wat ze wel allemaal gemeen hebben, is het dak. Dat is namelijk in Brilliant Black gespoten. Verder zijn de grille, spiegelkappen, uitlaten (bij de benzineversie van de Audi S6 en S7 zijn ze echt!) en achterspoiler zijn hoogglans zwart.

Interieur en techniek

De wielen zijn ook nieuw en maar liefst 21 inch in diameter. Toegegeven, bij de RS6 kunnen ze nog groter zijn (22 inch), maar het ziet er keurig uit. Ook gaaf zijn de rode remklauwen. In het interieur krijg je leren kuipstoelen en een hoop alcantara.

Aan de motor van de Audi S6 en S7 Design Edition verandert qua vermogen en koppel niet zoveel. De motor is een 2.9 liter V6 met twee turbo’s, goed voor 450 pk en 600 Nm. Wel zijn de turbo’s nu elektrisch aangestuurd (deze techniek debuteerde op de Audi SQ7 TDI). Dit moet ervoor zorgen dat de gasrespons beter is en de motor beter oppakt.

Rest ons te zeggen dat het heel erg jammer is dat we deze Audi S6 en S7 Design Edition niet kunnen krijgen. Het zou een uitstekende concurrent zijn voor de BMW M550i of Mercedes-AMG E53.

