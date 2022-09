Mooiste ‘net niet BMW’ nu ook met heerlijke zes-in-lijn

De SVE Oletha is en blijft een pareltje, maar komt nu ook beschikbaar zonder een blubberdikke V8.

Vorig jaar konden we jullie voor het eerst vertellen over Smit Vehicle Engineering. Die doen wat BMW niet deed: een BMW Z8 Coupé maken. Maar dan stiekem nog een stukje mooier. Ietsje meer gedrongen qua proporties en zelfs bijna een stukje moderner. De Z8 komt uit de tijd dat Henrik Fisker echt goed werk leverde en dus is het lastig om dat te verbeteren, maar als het aan ondergetekende ligt, is het gelukt.

SVE Oletha

Technisch is de SVE Oletha – vermoedelijk – een BMW Z4 (E86) met een compleet eigen koetswerk eromheen. De zwarte die we vorig jaar behandelden was het ‘originele’ recept, wat betekent dat de motor een S65B44 is. Dat is de 4.4 liter grote versie van de V8 uit de BMW M3 (E92). Verwacht dus 450 pk en een lekker hoogtoerige V8 met bijpassend geluid: een beetje zoals de S62 in de originele Z8. Toch kan het zijn dat die V8 een beetje overkill is. Daarom heeft de grijze SVE Oletha een andere motor.

SVE Oletha met S54

De gekozen motor is de S54B32, een zes-in-lijn. Deze unit leent de SVE Oletha van de M3 van een generatie eerder, de E46. Ja, dat is een tweetal cilinders minder dan de originele Z8, maar goed, de originele Z8 had geen vast dak. Je mag af en toe een beetje spelen met je ideaalbeeld. Toch denken wij dat dit er vooral mee te maken heeft dat de S54 in een standaard BMW Z4 M ligt. Zo hoeft SVE alleen maar de koets te doen.

Geen bolle motorkap

Goed, het resultaat is dezelfde heerlijke styling van de SVE Oletha gecombineerd met zes-in-lijn-heerlijkheid uit één van de beste M3’s. Stiekem is de Oletha met S54 nog een stukje mooier ook. De versie met V8 heeft, net als de M3 E92, een ‘bolling’ in de motorkap om de S65 te kunnen huisvesten. De S54-versie heeft gewoon een platte motorkap met alleen dezelfde vouwen als de originele Z8. Ook scheelt deze motor 45 kg op de weegschaal vergeleken met de V8-versie. Wel lever je wat pk in: de S54 levert 400 pk in de Oletha. Vergeleken met een standaard S54 is dat dan weer wel een flinke upgrade.

Mooier, lichter, maar wel zonder de ‘originele’ motor. In ieder geval is er nu iets extra’s te kiezen voor je SVE Oletha. Wederom is het officieel nog een prototype, dus hoe en wanneer je er eentje kan kopen is niet bekend.