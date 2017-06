Audi A7 4G (2010 – heden) – occasion video & aankoopadvies

Sommigen zijn er fan van, anderen haten hem om z'n uiterlijk, maar de Audi A7 is net dat beetje specialer.

De Audi A7 werd in 2010 geïntroduceerd. De A7 kon meteen de concurrentie aangaan met de Mercedes CLS en niet veel later volgde ook de BMW 6 Gran Coupe in dit segment. De A7 kwam met een fijne range aan motoren op de markt.

De A7 is qua maten niet veel groter dan een A6 (aankoopadvies), maar heeft een exclusiever voorkomen. Er is ruimte voor vier volwassenen, en de achterklep is groot en elektrisch. In 2014 werd de A7 licht gefacelift. Daarbij werd het exterieur subtiel gemoderniseerd, maar belangrijker was dat er een flinke rits nieuwe motoren onder de kap terecht kwamen. Ook kreeg het interieur een flinke make-over.

Aanbod occasions

Er zijn ruim 80 Audi A7’s te vinden op Marktplaats.nl, waarbij de verdeling tussen benzine en diesel ongeveer 40/60 is. We nemen de S7 en RS7 niet in dit overzicht mee overigens, omdat dat auto’s zijn met een heel specifieke eigen set aandachtspunten. De prijzen beginnen iets onder de €24.000 euro en lopen op tot een slordige €90.000 duizend euro. Zoek je een handbak dan heb je pech, die zijn er niet.

Pluspunten

Premium badge.

Je rijdt in een bijzonder vormgegeven auto.

Veel lekkere motoren

Aandachtspunten

De Audi A7 deelt veel van zijn techniek met zijn merkgenoten, dus je zult hier wellicht dingen tegen gaan komen die bekend voorkomen.

Onderstel

De auto’s met luchtvering hebben soms last van krakende geluiden bij het inveren. Dit is niet de luchtvering zelf maar het type rubbers dat in de draagarmen gebruikt wordt. Vervanging van die rubbers is niet enorm duur.

Aandrijflijn

De 2.0 TFSI’s staan bekend om z’n olieverbruik. Voor de A7 geldt dat deze motoren al van een wat nieuwere en meer solide generatie zijn, maar desondanks kan het geen kwaad de peilstok met enige regelmaat te checken.

De minder pittige 3.0 TDI’s werden met een Multitronic CVT uitgerust, niet een heel sexy apparaat als je van opschieten houdt.

De S-Tronic versnellingsbak moet netjes geserviced worden, met de juiste smeermiddelen. Gebeurt dit niet, dan is er dikke kans dat de boel stukloopt. Als de bak niet soepel schakelt en adequaat reageert is het vaak foute boel.

Een ratelende ketting bij een koude start in een 3.0 TDI is op te lossen met nieuwe kettingspanners die Audi sinds 2016 in de schappen heeft liggen.

Elektronica

Check of het navigatiescherm goed werkt, soms klappen ze niet lekker open namelijk. Daar zijn wel fixes voor, en die zijn gelukkig niet heel duur.

Het slot van het tankklepje gaat soms stuk.

De elektrisch bediende handrem gaat niet altijd lekker los.

