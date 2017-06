Alonso: ik ga niet gokken bij teamkeuze voor 2018

De Spanjaard wil zoveel mogelijk zekerheid hebben dat hij volgend jaar in een auto zit die kan winnen.

Dat is hem immers al niet meer gelukt sinds de Spaanse Grand Prix van 2013. In de jaren die volgden beleefde ‘Nando het slechtste jaar uit zijn Ferrari-periode in 2014 en vervolgens vertrok hij naar McLaren. Wat daar gebeurde is inmiddels genoegzaam bekend.

De keuze om voor McLaren-Honda te kiezen was op dat moment min of meer een gok. 2014 was het eerste jaar van de recente Mercedes-dominantie en ALO had de indruk dat hij geen kans zou maken die te doorbreken als hij bij Ferrari bleef. Op zich een logische gedachtengang: de ontwikkeling van de power-units was destijds immers bevroren en Mercedes had op dat vlak een enorm voordeel.

Honda was de wildcard. De fabrikant had een jaar de tijd gehad om een goede motor te bouwen. Velen dachten dat ze simpelweg de trucjes van Mercedes over zouden nemen. Combineer dat feit met de terugkeer van de ooit zo magische combinatie van de Japanse fabrikant met het team van McLaren en je kan begrijpen waarom Alonso de gok waagde. Liever een kans hebben dat je kan winnen en het risico dat het helemaal niks wordt accepteren, dan zeker weten dat je tweede of derde wordt maar niet kan winnen.

Inmiddels liggen de zaken echter wat anders. Fernando wordt binnenkort 36 en weet dat zijn F1-carrière zijn laatste fase ingaat. Er lijkt nog geen sleet op de man uit Oviedo te zitten, maar soms komt die opeens snel. Nu het contract van de tweevoudig kampioen aan het eind van het jaar afloopt, wil hij dan ook zoveel mogelijk zekerheid hebben dat hij in 2018 een snelle auto heeft. Tegenover Sky Sports zegt de wenkbrauw:

“As I said many times, I want to win next year and I don’t want to gamble too much in any decision, I want to be more or less safe in wherever I go for.”

Verder geeft de Spanjaard nog een interessant inkijkje in de grote F1-stoeltjesdans voor 2018. Volgens hem zijn er meer grote verandering op touw dan we met zijn allen verwachten:

“There are some movements out there. I know there are even more movements than probably we all know and there are some teams we think are set for next year, I don’t think it’s so clear that they are 100 per cent confirmed. So I think there will be a lot of changes for next year. I will try to stay calm and pick up the best decision for next year.”

Hoewel de Spanjaard positief blijft over zijn huidige team, lijkt hij als je tussen de regels doorleest voor te sorteren op een exit uit Woking. Carlos Sainz zal de ontwikkelingen rondom zijn landgenoot waarschijnlijk op de voet volgen.