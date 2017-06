Wie verovert de eerste plek bij JD Power’s kwaliteitsonderzoek!?

De grote vraag is natuurlijk of Kia op de troon blijft zitten.

Net als vorig jaar heeft J.D. Power onderzoek gedaan naar de kwaliteit van automerken. Allereerst is er goed nieuws voor auto-industrie zelf, er is namelijk een verbetering van acht procent in vergelijking met 2016. Volgens J.D. Power zit het gemiddelde kwaliteitsniveau nu op een recordhoogte. De reden die ze hier voor geven, is dat minder zich problemen voordoen met de techniek in de auto. Toch is het niet alleen maar feest, want er komen nog regelmatig problemen voor door de audio-, infotainment- en navigatiesystemen in de wagens.

Voor de merken zelf is er weer gekeken hoeveel problemen ontstaan na 90 dagen bij 80.000 Amerikaanse eigenaren van nieuwe auto’s. De volgorde van kwaliteit bepaald J.D. Power op basis van het aantal technische problemen per 100 auto’s. Het gemiddelde van dit jaar was 97 problemen per 100 auto’s. Voor Kia is het dit jaar opnieuw raak, want ze staan voor het tweede jaar achter elkaar op nummer één. Dit jaar had het merk maar 72 problemen per 100 auto’s. De tweede plek is in handen van Hyundai’s luxemerk Genesis met 77 problemen per 100 auto’s. De derde plaats op het podium is voor Porsche met 78 problemen per 100 auto’s.

De grootste stijger dit jaar is MINI. De eigenaren melden 33 problemen per 100 auto’s minder dan in 2016. De merken die het iets minder doen zijn Volvo met 134 problemen, Jaguar met 148 problemen en helemaal onderaan is Fiat geëindigd met 163 problemen per 100 auto’s. Toch is Volvo er iets op vooruit gegaan want in vergelijking met vorig jaar zijn er 18 problemen per 100 auto’s minder gemeld dan vorig jaar. In totaal hebben 27 van de 33 merken hun score verbetert.

De rest van de resultaten kun je hieronder bekijken. De resultaten van vorig jaar vind je HIER.

Positie Merk Problemen per 100 auto's 1 Kia 72 2 Genesis 77 3 Porsche 78 4 Ford 86 5 Ram 86 6 BMW 88 7 Chevrolet 88 8 Hyundai 88 9 Lincoln 92 10 Nissan 93 11 Volkswagen 93 12 Mini 94 13 Buick 95 14 Toyota 95 15 Lexus 98 16 GMC 99 17 Chrysler 120 18 Mercedes-Benz 102 19 Acura 103 20 Cadillac 105 21 Honda 105 22 Dodge 106 23 Infiniti 107 24 Jeep 107 25 Subaru 113 26 Audi 115 27 Mazda 125 28 Landrover 131 29 Mitsubishi 131 30 Volvo 134 31 Jaguar 148 32 Fiat 163

UPDATE: hieronder de winnaars per segment.

Small Car: Chevrolet Sonic

Small Premium Car: BMW 2 Serie

Compact Car: Kia Forte

Compact Premium Car: BMW 4 Serie

Compact Sporty Car: MINI Cooper

Midsize Car: Toyota Camry

Midsize Premium Car: Lexus GS

Midsize Sporty Car: Ford Mustang

Midsize Premium Sporty Car: Porsche 911

Large Car: Kia Cadenza

Small SUV: Kia Niro

Small Premium SUV: Mercedes-Benz GLA

Compact SUV: GMC Terrain

Compact Premium SUV: Porsche Macan

Compact Multi-Purpose Vehicle: Kia Soul

Midsize SUV: Kia Sorento

Midsize Premium SUV: BMW X6

Large SUV: Ford Expedition

Large Premium SUV: Infiniti QX80

Minivan: Chrysler Pacifica

Midsize Pickup: Nissan Frontier

Large Pickup: Chevrolet Silverado