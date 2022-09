BREEK: Porsche sowieso géén aandeelhouder Red Bull Racing

Volgens enkele journo’s is de kogel door de kerk: Porsche wordt geen aandeelhouder van Red Bull Racing.

Eindelijk leek het dan allemaal in kannen en kruiken. Toen via Marokko uitlekte dat Porsche van plan was een belang van vijftig procent in Red Bull Racing te nemen, leek de officiële bevestiging dat Porsche een F1 terugkeer zou maken slechts nog een formaliteit. Porsche vroeg copyright aan op de ronkende tekst ‘F1nally’, om te memoreren dat deze comeback al lang op zich heeft laten wachten. Prima…

Doch toen gingen weken voorbij. En daarna kondigde Audi officieel haar F1 debuut aan, via een overname van het team van Sauber. Maar omtrent Porsche bleef het stil. In de Formule 1 zorgt zoiets uiteraard al snel voor vraagtekens bij bemoeizuchtige journalisten.

Waren er dan toch weer koude voetjes bij Red Bull of bij Porsche? Gisteren kregen deze geruchten wat meer body toen Christian Horner iets te vaak zei dat Porsche weliswaar een geweldig merk is, maar dat onafhankelijkheid ook heel belangrijk is voor Red Bull Racing. Het feit dat men niet afhankelijk is van een automotive moloch, die via talloze bestuurslagen beslissingen moet nemen, beschouwt Horner als een groot goed.

Tussen de regels heen, kon je al horen dat er wat afstand werd genomen van het hele joint venture idee. Maar inmiddels kan dit definitief de ijskast in. Niemand anders dan Helmut Marko heeft de hele notie namelijk kneiterhard afgeschoten, aldus F1 insider:

Porsche zal geen aandeelhouder van ons worden. Helmut Marko, is van de duidelijke statements

De nieuwe opstelling van Red Bull zou verschillende redenen hebben. Het raceteam heeft hernieuwd vertrouwen in het eigen vermogen om motoren te ontwikkelen nadat onlangs de eerste motor ‘meters heeft gemaakt’ op een testbank. Daarnaast lijkt een hernieuwde samenwerking met Honda ook niet meer zo onhaalbaar als dat enige tijd geleden nog leek. Tenslotte speelt ook het goede oude geld een rol. Sinds de start van de onderhandelingen, is Red Bull Racing aanzienlijk meer waard geworden. Porsche zou niet echt genieten van de nieuwe prijs.

Betekent dit nu dat Porsche en Red Bull helemaal niet meer met elkaar in zee gaan? Neen, niet per se. Porsche is voor wat betreft Red Bull nog steeds welkom om motoren te leveren aan het team. Maar de vraag is of Porsche dat interessant genoeg vindt. Het merk uit Stuttgart heeft ook andere opties. Tevens is het kennelijk nog steeds vastbesloten om in 2026 op de grid te staan. Zodoende zou nu een samenwerking met McLaren weer in beeld komen…Enfin, wordt dus vervolgd.

Waarvan akte.