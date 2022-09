Uitslag Formule 1: Grand Prix van Nederland 2022

Maakt Max Emilian Verstappen het feestje compleet, in de Grand Prix van Nederland van 2022?

En dan is het alweer tijd voor de tweede Dutch Grand Prix in dit recente tijdsgewricht. Tot grote irritatie van verschillende milieuclubs en buurtbewoners, overwint de enorme kracht der natuur die Max Verstappen heet, alle naysayers. Als puntje bij paaltje komt, wil praktisch iedereen deel uitmaken van het jaarlijkse Max-feestje. Dat zie je ook aan het feit, dat letterlijk heel Nederland op de tribunes zit.

Gisteren bracht onze held Max Verstappen het publiek al in vervoering, door met een klein verschil de pole position te pakken. Dat leek na de race van vorig weekend in België een formaliteit, maar dat was het uiteindelijk niet. Ferrari bleek over een ronde behoorlijk snel en ook Mercedes zat er aardig bij. Cruciaal genoeg, wist Verstappen echter toch de tiende te vinden die hij nodig had om als eerste van start te mogen vandaag. Zoals de echte kenners weten, een uitermate belangrijk feit in Zandvoort.

Na het volkslied moderne stijl door de zangeres van Nightwish, mag Max het dan ook gaan afmaken op deze zonnige zondag. 72 rondjes scheiden hem van zijn tweede zege in de Dutch Grand Prix. Dat is een klusje waar we onze held wel voor kunnen sturen, toch?

Start

Normaal gesproken is de start het moment van de wedstrijd in Zandvoort. Verzilvert Max zijn pole richting de Tarzan, of heeft de rode brigade een superstart? Max komt goed weg, maar dan lijkt Leclerc toch nét even wat meer snelheid te vinden. Doch MV1 heeft de ruimte die hij nodig heeft en kan de Monegask van het lijf vechten. Hamilton plaatst een aanval bij Sainz, die aanvankelijk kans van slagen lijkt te hebben. Maar Sainz knijpt de zevenvoudig kampioen af, wat leidt tot een lichte touché. Beiden kunnen door en de top-5 gaat zo in startvolgorde verder.

Daarachter is het wel Norris die Russell weet te verschalken richting de Hugenholtz-bocht. Norris maar interessant genoeg ook de Mercs zijn gestart op geel en zitten daarmee dus op een andere strategie dan Ferrari en Red Bull. Stroll en Ocon schuiven op naar P8 en P9 en dat gaat ten kosten van Schumacher, Tsunoda en Gasly die allen terrein verliezen. Magnussen is de eerste die voor wat levendigheid zorgt middels een korte excursie naast de baan. De Deen heeft mazzel dat hij er zonder grote kleerscheuren vanaf komt.

Een aantal rondes gaan voorbij en de verschillen tussen coureurs stabiliseren zich. Verstappen kan niet wegrijden bij Leclerc en Sainz. De Ferrari’s lijken zelfs marginaal sneller te zijn. Maar na het verstrijken van de tiende ronde, begint het gaatje dan toch langzaam op te lopen. Ferrari heeft in de race dus toch weer wat meer last van bandenslijtage, zo lijkt. Eerst moet Sainz afhaken en daarna verdwijnt MV1 ook langzaam maar zeker uit zicht bij Leclerc.

Sainz is logischerwijs de eerste die de pit opzoekt. Perez volgt hem dezelfde ronde om zijn softs te verwisselen voor mediums. Het wordt zo een direct gevecht tussen Ferrari en Red Bull in de pit, wat Ferrari gezien de voorsprong van Sainz natuurlijk makkelijk moet kunnen winnen. Maar helaas voor Sainz, blijkt Ferrari weer Ferrari. De pitstop van de Spanjaard gaat helemaal mis. Een wheelgun slingert ergens rond waar Perez overheen rost. Daar kon de Mexicaan verder ook weinig aan doen. Het gevolg is dat Perez zich weer in het veld voegt als achtste en Sainz als elfde. Ouch. De Spanjaard is klaar voor wat betreft de zege vandaag, tenzij er nog hele gekke dingen gebeuren.

Even na Sainz komt ook Leclerc binnen. CL16 heeft inmiddels al bijna vijf seconden achterstand op MV1 en roept dat zijn banden ‘niet geweldig’ zijn. Verstappen zelf daarentegen laat zijn team weten dat de banden nog lang niet slecht zijn. Toch besluit het team van Red Bull een mogelijk undercut door Ferrari te verijdelen en Max ook binnen te halen. Dat betekent dat de twee op mediums gestarte Mercs nu naar P1 en P2 gaan. Zal Max daar dan door opgehouden worden?

Mid Race

In ronde 27 sluit Verstappen aan achter Russell. Nu wordt de race weer interessant. Hoe lang rijdt Russell door op deze banden? En als dat lang is, komt Max dan snel voorbij aan Russell, of zit hij lang klem? Als VER begin ronde 28 al meteen voorbij blaast aan RUS alsof die laatste stilstaat, weten we het antwoord. Dit wordt voorlopig geen groot probleem voor Max Emilian. De kampioen kan op jacht naar Hamilton. Heel even zijn we terug in 2021.

Tot een inhaalactie komt het echter niet, want Mercedes haalt Hamilton binnen in de dertigste ronde. De Brit valt terug achter Perez op P5, maar dat wordt P4 als Russell ook stopt. Het is wel een interessante, want Mercedes gaat nu voor harde banden. De zilveren proberen het dus te gaan doen met één stop, terwijl Red Bull met Max nog een keer zal stoppen. Hamilton is bovendien snel op zijn harde banden, maar verliest een aantal seconden achter Perez. Dat kon wel eens cruciaal worden.

De Mercs gaan namelijk als een speer op hun harde banden. Hamilton heeft de snelste ronde achter zijn naam staan en Russell volgt zijn kopman op een paar seconden. Red Bull voelt de druk en laat Perez stoppen voor harde banden, om te kijken hoe die het doen onder de RB18. De Mexicaan rijdt vervolgens meteen de snelste ronde op P7 in de race.

Opeens staat dan Tsunoda langs de kant. De Japanner klaagt dat een van zijn banden na de pitstop niet goed gemonteerd zou zijn. Er volgt een gele vlag. Het team laat hem echter weten dat de banden er wel degelijk goed opzitten. Daarop rijdt TSU gewoon weer weg. Het is een heel raar momentje. Yuki komt dan binnen voor nog een stop, maar wordt weer de baan opgestuurd. De Japanner klaagt vervolgens echter vrijwel direct dat zijn differentieel volgens hem niet goed werkt. Hij zet zijn auto daarna neer op een plek die sowieso een safetycar veroorzaakt…

Dit is toch een beetje dubieus eigenlijk, want Verstappen was achter de beide Mercs teruggevallen bij zijn tweede stop onder normale omstandigheden. This is being manipulated man! Flavio Briatore zou trots zijn. Mercedes doet wel wat het kan en wisselt nu beide coureurs naar de mediums. Maar eigenlijk lijken de hards de band van de dag. Dus Verstappen kan nu gewoon naar de zege cruisen.

Of toch niet!!1! Geweldige vent Bottas heeft geen zin in een saai einde van de race en zet zijn Alfa Romeo stil aan het eind van het rechte stuk, aan de binnenkant van de baan. Dit kan niet anders dan een safetycar worden. En dat wordt het dus ook. Nu moet Red Bull weer overnieuw rekenen. Als ze Verstappen op hards laten rijden met de twee snelle Mercs op mediums erachter kan het wel eens pijnlijk worden. Dus laten ze VER stoppen voor softs. Hamilton en Russell komen daardoor alsnog voorbij aan de Nederlander.

Finish

De wedstrijdleiding besluit vervolgens de coureurs echter door de pit te leiden achter de safetycar, wat gebruikelijk is als het rechte stuk ‘geblokkeerd’ is. Slimme coureurs maken daarvan nu handig gebruik van om nog eens banden te wisselen. Dat kost hen nu namelijk helemaal vrijwel niks. Russell is een van de coureurs en gaat naar softs. We hebben nu dus Hamilton op mediums, Verstappen op softs en Russell op nieuwere softs…spann0nd.

Doch als de safetycar verdwijnt, laat Verstappen er geen gras over groeien. Meteen de eerste de beste kans in de Tarzanbocht, is Verstappen er alweer langs. Mercedes moet nu eigenlijk zo snel mogelijk Russell voorbij sturen aan Hamilton. De laatste is erg teleurgesteld en eigenlijk ook wel terecht. Dit ging zo namelijk wel erg makkelijk…

Hamilton zakt op zijn oude banden vervolgens door het ijs. Russell komt voorbij, waarbij de twee Merc coureurs elkaar nog bijna raken. Daarna krijgt de zevenvoudig kampioen Leclerc in zijn nek en kookt de frustratie weer over. De Monegask gaat LH44 ook vrij makkelijk voorbij. Als Mercedes nu Hamilton op softs had gezet, had hij hier vandaag mogelijk gewoon gewonnen…Dat lijkt Lil’ Lewis zich zelf ook te beseffen. Over de radio gaat hij weer volledig los op zijn team.

Voordeel voor Hamilton is dat Sainz en Perez zich ook vandaag weer niet kunnen meten met hun teammaten. Sainz rijdt op softs dus ook hij zou in principe geacht moeten worden Hamilton te kunnen verslaan. Maar de Spanjaard heeft last van snel slijtende banden en heeft zijn handen vol aan Perez achter hem houden. Bovendien krijgt CS55 een straf van vijf seconden omdat Ferrari hem nog een keer een unsafe release heeft gegeven tijdens de pitstop melee achter de safetycar.

Verstappen rijdt uiteindelijk dan toch soeverein naar de zege. Het was geen zege die nooit in gevaar was, maar onder de streep was MV1 dit weekend toch weer DE BESTE!!1! Russell wordt tweede voor Leclerc, die zijn Ferrari alsnog naar het podium weet te slepen. De rees pees is er echter niet bij team rood.

Hamilton wordt vierde voor Sainz, maar de Spanjaard valt door zijn straf terug naar P8. Daarom wordt Perez als vijfde geklasseerd, voor Alonso en Norris. Achter Sainz pakken Ocon en Stroll de laatste puntjes. Straatfeest!

Uitslag Formule 1: Grand Prix van Nederland 2022