VW ID.3 boekt eerste overwinning in strijd met Tesla Model 3 - Autoblog.nl

In het EV-land bij uitstek weet Volkswagen Tesla al het vuur aan de schenen te leggen.

Tesla heeft weliswaar een ruime voorsprong als het gaat om EV’s, maar de concurrentie begint het merk van Elon Musk nu toch in de nek te hijgen. Een van de nieuwe modellen waar Tesla potentieel veel van te vrezen heeft is de Volkswagen ID.3. Zelfs Elon Musk gaf toe dat de auto “best goed stuurt”.

In Noorwegen – koploper als het gaat om EV’s – was evenals in Nederland vorig jaar de Tesla Model 3 de ongeëvenaarde verkooptopper. De Model 3 gaat het dit jaar echter moeilijk krijgen. Eerder schreven we al dat de Polestar 2 beter verkocht dan de Model 3 in de maand augustus. Nu is ook de Volkswagen ID.3 op het toneel verschenen.

De ID.3 beleeft meteen een goede start, want er zijn deze maand zijn er tot nu toe al 692 exemplaren geregistreerd in Noorwegen. Dat is duidelijk meer dan zowel de Tesla Model 3 (577 exemplaren) als de Polestar 2 (496 exemplaren). De eerste vracht ID.3’s arriveerde eind augustus in Noorwegen.

De Volkswagen ID.3 is natuurlijk lager gepositioneerd en dus goedkoper dan de Tesla Model 3. Vanuit dat oogpunt is het niet gek dat er meer van verkocht worden. Toch was de Model 3, met dank aan bepaalde belastingvoordeeltjes, zowel in Noorwegen als in Nederland populairder dan alle goedkopere EV’s.

Uiteraard gaat het hier slechts om een momentopname en het jaar is nog niet om. Desondanks is het wel duidelijk dat Tesla niet langer meer het rijk alleen heeft. De grote vraag is hoe moeilijk de Volkswagen ID.3 het Tesla kan maken in ons land. Waarschijnlijk behoorlijk moeilijk, want Nederlanders weten de Volkswagen-dealer altijd goed te vinden. Specifieke cijfers hebben we nog niet, maar we weten wel dat er in juni al enkele duizenden exemplaren gereserveerd waren.