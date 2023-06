Audi baas hoeft niet op zeepjes te letten

Dat scheelt wel dat de boze Audi baas niet

Het dieselgate schandaal ligt in principe behoorlijk achter ons. In een stroomversnelling werd diesel ‘not done’ en moesten de merken in de VW-groep ineens overstag gaan. Dat heeft ze overigens geen windeieren gelegd.

Maar dat wil niet zeggen dat alles en iedereen klaar is met dieselgate. De verantwoordelijken moeten namelijk nog altijd berecht worden. De onderzoeken hiernaar duurden vrij lang. Logisch, de schaal van dit schandaal was ongekend groot. Rupert Stadler is een van de hoofdverdachte. Deze Audi bad boy kan vandaag opgelucht ademhalen, want hij krijgt géén gevangenisstraf.

Audi baas krijgt straf, maar hoeft niet te brommen

Voor lange tijd bekende de voormalige Audi baas dat hij er iets van af wist. Onlangs (in mei van dit jaar) bekende Stadler dat hij tóch wel iets wist. Althans, hij geeft zijn fout toe en dat hij het wel had moeten weten en dat hij als eindbaas nalatig is geweest.

Heeft hij ook echt bekend? Bwoah. Hij heeft gezegd dat hij ‘het het gebruik van sjoemelsoftware voor mogelijk hield en in die zin had laten gebeuren’. Voor de rechter was dit echter voldoende om stoute Rupert naar het gevang te sturen. Wel krijgt hij een voorwaardelijke straf van een jaar en negen maanden. Tevens krijgt Stadler een boete van 1,1 miljoen euro.

En de echte sjoemelaars dan?

Een andere Volkswagen deugniet die berecht werd is Wolfgang Hat, samen met motorenchef Giovanni P. Het parket had er geen oren naar om met hen een deal te sluiten zoals ze met Stadler hadden gedaan. Het OM eiste een gevangenisstraf voor deze twee, maar dat ging biet door. Hatz krijgt twee jaar voorwaardelijk en een boete van 400.000 euro. Giovanni P. krijgt ook proeftijd: een jaar en negen maanden, plus een boete van 50 mille.

Waar Stadler ‘het wel wist maar toch ook weer niet’, waren Giovanni en Hatz daadwerkelijk verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering van de software manipulatie.

Via: Automobilwoche.