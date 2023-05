Audi baas geeft dieselgate toe (maar ook weer niet)

De voormalig Audi baas Rupert Stadler geeft zijn fouten toe, maar was dieselgate zijn fout?

Het is een van de grooste schandalen ooit in de autoindustrie. Dieselgate deed een van de grootste autobouwers op zijn grondvesten schudden. We zijn inmiddels alweer een aantal jaar verder, maar men is nog steeds bezig om deze zaak te doorgronden.

Voor wie eventjes niet opgelet heeft: Volkswagen vond dat hun TDI-dieselmotoren het beste middel tegen luchtvervuiling was. Om dat kracht bij te zetten werden de TDI’s met sjoemelsoftware uitgerust die konden herkennen wanneer ze een laboratorium test ondergingen. Vervolgens ging de software over op een heel ander programma om zo min mogelijk uit te stoten. Eenmaal op de weg was het geen probleem dat de giftige dampen in de longen van onze kinderen terecht kwamen.

Audi baas geeft dieselgate toe

Vandaag heeft Rupert Stadler bekend in de rechtbank. Hij is daarmee de eerste topman die schuld bekend. Uiteraard moet je enorm goed opletten hoe de beste man zijn schuld bekent. Dat is namelijk een beetje onder het mom van ‘ik had het moeten weten maar wist het écht niet. Sorry.’.

Niet Stadler zelf, maar zijn advocaat heeft een 4 minuten durende spijtbetuiging voorgelezen aan de rechter. Daarbij geeft Rebelse Rupert wel toe dat hij in zijn hoedanigheid (Audi-topman) nalatig is geweest. Ook geeft hij toe dat hij de verkoop van dieselauto’s met foute software ‘heeft laten gebeuren’. Voel je hoe de beste man hier prima om de hete brij heen draait?

Niet de cel in

Het issue is een beetje dat Stadler wel toegeeft dat het gebeurde en dat hij het moeten weten en dat alles dat gebeurde zijn verantwoording is (bij Audi althans). Maar de beste man zegt op zijn best dat hij het toepassen van sjoemelsoftware ‘voor mogelijk hield en in die zin heeft hij het op de koop toe genomen’.

Dat is uitermate verneukeratief als vernuftig tegelijkertijd en waarschijnlijk heel belangrijk in de strafmaat. Door deze bijna volledig bekentenis is de kans groot dat Stadler niet de cel in hoeft en alleen maar een voorwaardelijke gevangenisstraf krijgt. Kijk, daar lijkt de aap uit de mouw te komen. Rupert wil gewoon lekker ontspannen kunnen douchen. Mede daarom heeft Stadler ook 1 miljoen euro boete betaald.

Nu ineens wel

Het is best bijzonder dat Rupert nu ineens wel toegeeft. Jarenlang heeft hij namelijk alles ontkend, net als veel andere hoger heren in het Volkswagen-concern. Sterker nog, vorige maand wist hij nog van nichts! Het zijn andere koppen die gaan rollen. Tijdens deze rechtszaak zijn er nog drie andere werknemers die terecht moeten staan.

Het gaat om het voormalige hoofd van motorenontwikkeling van Audi en twee ingenieurs. Die hebben alledrie al eens eerder toegegeven dat ze opdracht gaven tot het programmeren van de foute software.

Toen dieselgate bekend werd gemaakt, was het Martin Winterkorn die als eerste mocht vertrekken (met een hoop miljoenen in de kontzak, uiteraard). Uiteraard was Winterkorn onschuldig en hij wil 10 miljoen boete betalen om dat te bewijzen. Ja, rijm dat maar eens.

Via: NOS

