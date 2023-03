Volkswagen compenseert klant voor… dieselgate!

Een doorbraak in een zaak rondom Volkswagen’s dieselgate, en dat in 2023. Het is echt gebeurd én in Nederland!

Zet de klok eens acht jaar terug. Naar 2015, en dan iets later in het jaar. Ogenschijnlijk is er niks aan de hand in de wereld en qua grote crises is het dan ook rustig. COVID-19 kenden we niet, bijvoorbeeld. In autoland stond echter een gigantische opschudding achter de coulissen. Volkswagen werd namelijk in september 2015 betrapt op klinkklare fraude. Dieselgate streek neer en de impact kende zijn weerga niet.

Dieselgate

Oké, we overdrijven het misschien een klein beetje, maar het is toch een proces van jaren geweest waarin honderdduizenden auto’s teruggeroepen zijn, CEO’s opstapten en miljarden euro’s aan boetes zijn overgemaakt. Een enkeling denkt nu wellicht ‘dieselgate, wasda?’ dus we leggen het nog één keer in vogelvlucht uit.

Elk type auto krijgt in diens thuismarkt een typegoedkeuring waarbij auto’s worden gekeurd conform de geldende veiligheids- en milieueisen. Vooral de milieueisen werden in de jaren richting 2015 steeds strenger en strenger en dus werden fabrikanten geforceerd om met miljarden te smijten om hun emissies te drukken. Dieselmotoren waren het vaakst de gebeten hond, want alle fijnstoffen die dieselmotoren uitstoten, waaronder NOx, moesten echt tot een minimum beperkt worden. Dat zou hyperefficiënte dieselmotoren als gevolg moeten hebben.

Volkswagen had iets anders bedacht. Wat nou als de auto’s software ingebouwd krijgen waardoor ze weten wanneer er een testcyclus plaatsvindt? Deze ‘sjoemelsoftware’ kon de motor onderdrukken wanneer deze getest werd op emissies en de auto slaagde dus voor alle tests. Terwijl je in de praktijk veel meer uitstoot. Dit werd dus ontdekt in 2015 en toen werd de schade opgemaakt. Vooral in de VS was de impact enorm en wereldwijd hebben zo’n 11 miljoen Volkswagens en Audi’s deze software ingebouwd gekregen.

Boete

Opvallend aan dieselgate is dat Volkswagen vooral het boetekleed moest aantrekken op gigantisch hoog bedrijfsniveau, maar de consument had er betrekkelijk weinig mee te maken. Wel heeft het invloed op het imago, het feit dat je ten onrechte een product hebt gekocht dat eigenlijk niet aan de eisen voldoet en natuurlijk het doorverkopen van een ‘gedupeerde’ auto wat knap lastig kan zijn. Enkele consumentenbonden wisten succesvol een rechtszaak aan te spannen om TDI-eigenaren te kunnen compenseren in Nederland. En dus mag nu de klok weer acht jaar vooruit, want -inderdaad acht(!) jaar na dato- is er compensatie toegekend voor een dieselgate-rechtszaak.

Compensatie toegekend

De Consumentenbond en Stichting Volkswagen Group Diesel Efficiency (VGDES) spanden een rechtszaak aan en de rechtbank van Haarlem heeft officieel een schadevergoeding in het vonnis gezet. Daarmee heeft een Nederlandse rechter voor het eerst compensatie toegekend in een dieselgate-zaak. Het heeft even zeven-en-een-half jaar mogen duren, maar dan nog. Ook deze rechtszaak is dan ook al jaren aan de gang, maar nu lijkt er een einde in zicht. En dat betekent dat de knip open moet voor Volkswagen.

Wat voor geld is er toegewezen? Welnu, de rechtszaak in kwestie richt zich op een individueel geval rondom ene meneer Ten Broeke, één van de kopers van een Golf TDI. Met zijn voorbeeld in de hand is de heer Ten Broeke dan ook de eerste ontvanger van compensatiegeld en het gaat om 3.000 euro. Dat klinkt als een klein en insignificant verhaal, maar op deze basis kan verder gebouwd worden. Zo kunnen op den duur meerdere, dan niet alle gevallen gecompenseerd worden.

Raar maar waar, toch nog een doorbraak in het dieselschandaal. Dat kan nog aardig in de papieren gaan lopen voor Volkswagen…