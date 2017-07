Audi biedt de overnachting van je leven

Een dergelijke slaapplek heb je vast nog niet eerder gehad.

Opnieuw slaat Audi de handen ineen met online accommodatie-gigant Airbnb. Eerder kwamen de twee partijen met een bijzondere slaapplek in de Verenigde Staten. Ditmaal is een Europese locatie uitgekozen als unieke overnachtingsplaats en het is niet eens zo gek ver van huis ook. Het gaat hier namelijk om de Allianz Arena in München.

De actie is op touw gezet vanwege de Audi Cup. Dit voetbalevenement zal op 1 en 2 augustus plaatsvinden. Eén familie maak kans om aanwezig te zijn bij de voetbalwedstrijden van dit toernooi. Het stadion hoeft na afloop niet verlaten te worden, want er zal een klein gedeelte worden omgebouwd tot ‘slaapvertrek‘. Voetballer Jérôme Boateng (Bayern München) neemt de rol van gastheer op zich. Dit jaar zullen Atlético de Madrid, FC Bayern München, Liverpool FC en SSC Napoli strijden om de Audi Cup.

De winnaars worden met een Audi A7 opgehaald van het vliegveld en naar het stadion gebracht. De kinderen van het winnende gezin mogen tevens, voor het begin van een wedstrijd, het veld betreden met hun favoriete voetbalspeler. De bijzondere advertentie check je hier.