Rolls-Royce Ghost Black Badge: rijtest en video

Om als traditioneel Brits merk de jeugd te bereiken, moet je meer doen alleen de zwarte kwastte hanteren. Bovendien is het toeval dat deze Ghost Black Badge een zwarte lakkleur heeft.

[ Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER! ]

Je kunt iedere Rolls-Royce namelijk (letterlijk) in iedere kleur krijgen die je wilt en ook voor het interieur hoef je niet voor het funky blauw te kiezen zoals deze Ghost heeft. Gelukkig maar, want dit zal zeker niet ieders smaak zijn (en ook niet helemaal de mijne). Nog zwarter dan dit, daar heeft Rolls Royce overigens ook geen zin in. De klant mag veel bepalen, maar de complete murdered out behandeling moet een aftermarket tuner of stickerboer voor je doen.

Gelukkig is er genoeg in een meer sinister (en moderner) jasje gegoten, zoals onder andere de donker hoogglans chromen Spirit of Ecstasy voor op de traditionele Rolls grille. De badges op flanken en bips zijn qua kleurstelling omgedraaid, zodat het nu zilveren letters op een zwarte achtergrond zijn. Een aantal chromen details, maar dus niet allemaal, zijn donker geworden, zoals de omlijsting van de grille, de sierstrip op de kofferklep, de luchtinlaten en de uitlaatmonden.

Echt bijzonder zijn de velgen die zijn opgebouwd uit een composiet van carbon fiber, aluminium en titanium. Deze 21” exemplaren zijn daarmee maar liefst 7 kilogram lichter geworden en dat tikt hard door als onafgeveerd gewicht.

Een Rolls-Royce Sport

Of M-Performance zo u wilt. Niet dat ze bij Rolls-Royce mij deze teksten in dank zullen afnemen, maar de meeste autoliefhebbers hebben dan wel direct een beeld wat ze van Black Badge kunnen verwachten. Naast de aanpassingen aan het uiterlijk, ging ook wat er onder verborgen is lichtjes op de schop. Onder de diepzwart gespoten motorkap huist de grootste V12 die momenteel in productie is voor een auto. De 6.6 liter twin-turbo V12 werd een beetje gekieteld en levert nu 603 pk (+40) en 840 Nm (+60) koppel. Een Ghost weegt echter ook minimaal 2,5 ton en de versnellingsbak heeft geen agressieve launchcontrol, dus de sprint naar de 100 van 4,8 seconden is misschien niet eens zo rap als je zou verwachten voor 600 pk. Het is dan ook vooral de reserves die de Ghost heeft tussen 50 en pakweg 200 km/u die zo indrukwekkend zijn. Dit is de range waarin veilig invoegen, inhalen en vervelende mensen afschudden moet plaats vinden en daarover geen enkele klacht over de sprintcapaciteiten.

Op echt hoge snelheid wint het majestueus grote frontale oppervlak de strijd van de 603 paarden en Rolls-Royce zet de begrenzer dan ook op de standaard 250 km/u. De Power Reserve Meter zakt dan overigens terug naar 55%, dus er zou echt nog wel meer in zitten.

De achttraps versnellingsbak van ZF kreeg “Intuitive Throttle Response”, wat inhoudt dat die met een gaspedaalstand van 25% of meer de versnellingen langer vasthoudt en sneller terug schakelt. Het hele gevoel is er nu één van een aandrijflijn die er meer zin heeft. Andere Rolls-Royces zijn natuurlijk niet langzaam, maar de Ghost Black Badge is de butler die een sprintje trekt om je drankje te brengen.

Gaat het nog een beetje de hoek om?

Ja.

Een beetje. Het is niet slecht, maar ergens is het ook weer niet indrukwekkend. Aan sommige mensen was vroeger de sportdag ook niet echt besteed en dat geldt feitelijk ook voor iedere Rolls-Royce. Uiteindelijk draait vooral om comfort, comfort en nog eens comfort. Hard motorgeluid in het interieur of een hard onderstel hoort daar gewoon niet bij.

Toch deed Rolls-Royce voor de Black Badge serie wel een heleboel aanpassingen. De besturing werd directer en is nu ook echt een stuk fijner. De wielophanging is stijver, voorremmen een maatje groter en zo zijn er nog enkele subtiele aanpassingen. Het maakt de Ghost BB iets agieler, maar voor een rondje bergpassen pakt de gemiddelde eigenaar één van zijn supercars uit de garage. In deze zinsnede zit nog wel iets belangrijks opgesloten: een Rolls-Royce hoeft geen verhuiswagen, sportwagen en comfortabele limousine in één te zijn, want de gemiddelde eigenaar heeft een goed gevulde garage.

Als ik hout wil, koop ik wel een sloep

Zoals met de meeste keuzes is de klant koning bij Rolls-Royce, dus van dat prachtige gefineerde hout hoeft het interieur niet te sieren, er is keuze zat. Voor de Black Badge modellen koost Rolls voor een “ruimtevaart-waardige” aluminium en carbon fiber combinatie. Het materiaal wordt normaal gesproken alleen bij stealth-vliegtuigen gebruikt, wat op zijn minst gaaf verhaal voor in de kroeg oplevert. En ja dit blauwe leer is optioneel, je mag ook bij de Black Badge iedere kleur kiezen die er is.

Conclusie en prijzen

Dit is het gedeelte wat je niet wilt weten als gewone sterveling en ook niet als minder gewone sterveling De Rolls-Royce Ghost Black Badge modeljaar 2018 is er vanaf € 434.910, maar er is natuurlijk nog nooit iemand geweest die uit een Rolls-dealer is ontsnapt zonder een optie aan te vinken op de lijst.

Het zijn serieuze bedragen en ook meer dan serieuze meerprijzen ten opzichte van de BMW 7-serie (rijtest), Audi A8 en Mercedes S-klasse (rijtest). In sommige opzichten zijn dat ook nog eens betere auto’s, maar laat het daar nou net niet om draaien bij een Rolls-Royce. Vakmansschap, materiaalgebruik, de dame op de voorplecht, de reacties van medeweggebruikers, alles geeft je het gevoel met iets echt bijzonders op pad te zijn. Black Badge maakt iets moderner, hipper en een heel klein beetje sportiever. Vermoedelijk net genoeg om toch weer een aantal iets jongere zeer welgestelden tot de klantenkring te mogen verwelkomen. Filmpje!