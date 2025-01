Audi gaat weer dikke offroaders bouwen!

Audi hint naar nieuwe offroaders met deze conceptauto.

Als we eerlijk zijn, heeft waarschijnlijk meer dan 90 procent van de Nederlanders geen offroader nodig. We hebben prima wegen en nauwelijks hoogteverschillen. Toch begrijp ik de offroadkopers maar al te goed. Jij wilt toch ook zo’n ruige Cross Country of All-Terrain? Dat denkt Audi ook.

Audi’s modderbestendige uitvoering heette Allroad, maar identificeert zich tegenwoordig als Allstreet. Die Audi’s zijn wat beperkt als het gaat om aanpassingen voor zwaarder terrein. Hoe het wel moet, toont Audi zelf met een nieuwe conceptauto: de Audi Q6 e-tron offroad concept. Anders dan het vorige offroadconcept is dit wel een echte auto.

Moet je eens kijken wat een monster van een Q6! Alles klopt: de extra brede wielkasten, extra verlichting in de voorbumper en op het dak, de dakdrager, veel ruimte onder het buikje en de offroadbanden. Helaas weten we maar heel weinig van deze conceptauto. Audi deelt dit keer geen persbericht zoals gewoonlijk met marketingpraat en wat foto’s. Nee, deze keer moeten we het doen met een Facebook-post.

Uit het social media bericht maken we op dat deze Q6 speciaal is gemaakt is voor winterse omstandigheden en ”intelligente prestaties” biedt op het ijs. Alsnog wat marketinggebrabbel dus. Belangrijker is de volgende zin: ”Maakt zijn debuut in winterse omstandigheden met nieuw ontwikkelde portaalassen.”

Even kort: portaalassen zijn tweedelige assen waar het ene deel boven het andere deel geplaatst is. Hierdoor zijn er geen differentiëlen ter hoogte van de wielen nodig. Dat resulteert in meer bodemvrijheid en de mogelijkheid om grotere wielen te gebruiken. Die kans heeft Audi duidelijk met twee handen aangegrepen.

Meer Audi offroaders?

Deze assentechniek wordt al jaren gebruikt bij offroaders, zoals bij de Mercedes-AMG G-klasse 6×6. De grote vraag is: waarom zou Audi nieuwe portaalassen ontwikkelen als ze de techniek vervolgens niet gebruiken? Dikke kans dus dat we vroeg of laat de portaalassen terugzien komen op auto’s. Dat kan zijn als Dakar-rivaal voor de Defender, maar kan natuurlijk ook op Allstreet-SUV’s worden gebruikt. Hoe dan ook, een Audi offroader zal er wel komen, toch?

Van welke Audi zou het merk volgens jou een rasechte offroader met portaalassen moeten bouwen? Laat het hieronder weten! Zolang ie maar wat ruiger is dan de Q8 e-tron edition Dakar.