Audi komt met noodgreep om gapend gat in de inkomsten te vullen

Er moeten miljarden verdiend worden en dus is alles geoorloofd.

Audi had geen topjaar. En met geen topjaar bedoel ik een behoorlijk slecht jaar. De omzet daalde in 2024 van € 69,9 miljard in 2023 naar € 64,5 miljard. Onderaan de streep bleef daar € 4,189 miljard van over in 2024. Een jaar eerder was dat nog € 6,26 miljard. De winst na belastingen kakte daarmee met 33 procent in. Tijd voor maatregelen.

Een eerste oplossing is om wat personeel te ontslaan. Vervolgens was er dan wel weer geld om te investeren in EV’s. Nu is er nog een methode: museumstukken verkopen. Audi gaat via het ‘Audi Sport racing legends’-team originele raceauto’s uit het verleden verpatsen. Dat is ook een manier.

Het merk spreekt over ”een beperkt aantal rijdbare LMP1- en DTM-klasse 1-prototypen” die worden verkocht aan ”een select gezelschap van autosportliefhebbers”. De raceauto’s worden opnieuw opgebouwd met gereviseerde onderdelen die destijds beschikbaar waren.

Recente winnaars te koop

Ergens in de komende zomer wordt de eerste Audi-raceauto geleverd aan de desbetreffende klant. Dat kan een Audi R18 e-tron quattro of een RS 5 DTM zijn. De eerste is de succesvolle Le Mans-auto van Audi. Het exacte exemplaar is een vroeg chassis uit 2012. Hiermee behaalden Dumas, Duval en Gené de eerste overwinning met de nieuwe auto op Spa-Francorchamps. De RS 5 DTM won de laatste race van het seizoen van 2015 op de Hockenheimring met Timo Scheider achter het stuur.

Na de levering houdt Audi Sport contact met de klanten om onderhoud te verzorgen en op andere manieren support te bieden. Natuurlijk mogen wij niet weten wat de originele Audi-raceauto’s kosten. Ik kan me niet voorstellen dat het genoeg is om het gat van ruim 2 miljard in de winst op te vullen. Dromen mag, dus als jij een oude Audi-raceauto kon kopen, welke zou dat dan zijn? Een echte Audi Sport Quattro S1 wellicht?