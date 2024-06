Audi RS e-tron GT facelift inclusief 925 pk Performance

Audi heeft de vernieuwde e-tron GT voorgesteld, nu tot 925 pk!

Als je Autoblog een beetje goed volgt, en dat doe je, had je kunnen weten dat de vernieuwde Audi e-tron GT onderweg was. Een tijdje terug mochten we met een prototype van het vernieuwde model rijden. Die camouflage is nu afgeworpen, want je kijkt hier naar het opgefriste model inclusief de introductie van de RS e-tron GT Performance.

Want na de vernieuwde Porsche Taycan en de Turbo GT is het nu de beurt aan Audi om te shinen. De e-tron GT is immers het technisch knappe zusje van de Taycan. Met deze update is het gelikte model er klaar voor om er weer een paar jaar tegenaan te gaan.

Exterieur

Net als bij de Taycan, zijn de uiterlijke wijzigingen eigenlijk verwaarloosbaar. De S e-tron GT kun je nu herkennen aan de zwarte afdekking van de Singleframe-grille. De RS e-tron GT-modellen hebben voortaan een 3D-honingraatstructuur van de Singleframe-grille en L-vormige blades. Bij de RS zit een verticale rode reflector verwerkt in de difussor, wat een knipoog is naar de racerij. Het zijn stuk voor stuk kleine aanpassingen.

Het dak is op de RS e-tron GT (performance, daarover later meer) is nu te krijgen in mat-carbon. Das wel een optie. Een setje nieuwe 21 inch wielen maken tevens uit van het pallet. Deze zijn een verwijzing naar de Avus quattro uit 1991, @loek kom er maar in.

Interieur

Het interieur van de Audi e-tron GT was altijd al een fijne plaats om te verblijven, dat is met de nieuwe nog prettiger geworden. Standaard is een stuur waarbij de boven- en onderzijde is afgevlakt. De S e-tron GT heeft standaard 14-voudig elektrisch bedienbare sportstoelen plus. In het geval van de RS is ook een massagefunctie leverbaar.

Verder kun je het interieur aankleden met materialen als leder, hout (!) of carbon. In het Audi virtual cockpit kun je voortaan aflezen wat de batterijtemperatuur en maximale laadsnelheid in realtime is. De RS e-tron GT performance heeft een eigen display met een witte achtergrond, een verwijzing naar de iconische Audi RS 2 Avant.

Een panoramadak is optioneel. Dit dak kan met een druk op de knop donker of transparant gemaakt worden. Er zijn vier standen om uit te kiezen.

Tot 925 pk

Meer power voor de elektromotoren en de motor op de achteras is 10 kg lichter met de vernieuwde Audi e-tron GT. De S e-tron GT levert voortaan 679 pk. Deze sprint in 3,4 seconden naar 100 km/u en de top is 245 km/u. Daarboven zit de RS e-tron GT met 856 pk. 0-100 km/u in 2,8 seconden en 250 km/u topsnelheid.

Nieuw en de overtreffende trap is de RS e-tron GT performance. De krachtigste Audi ooit, met 925 pk. Deze krachtpatser sprint in 2,5 seconden naar de honderd. De topsnelheid is nog steeds 250 km/u. Optioneel zijn carbon-keramische remschijven inclusief remklauwen met 10 zuigers leverbaar. Misschien geen overbodige luxe op zo’n apparaat.

Accu en techniek

De netto capaciteit van de batterij in de vernieuwde Audi e-tron GT bedraagt 97 kWh. De elektrische auto kan met een maximale snelheid van 320 kW opladen. Een interessante kandidaat voor het WK snelladen. Onder ideale omstandigheden is de batterij in 18 minuten van 10 tot 80 procent te laden.

Rijden

De vernieuwde Audi e-tron GT beschikt over een actief onderstel waarbij de carrosserie van de auto zo goed als horizontaal blijft bij een dynamische acceleratie, remmen of als je aan het sturen bent. Dit gaat body roll tegen, wat weer helpt om het rijgedrag te bevorderen. Een ander trucje van dit onderstel is dat de auto tot 77 mm omhoog komt in stilstand als je uitstapt.

De elektrische auto is (optioneel) uitgerust met vierwielbesturing. Tot 50 km/u kunnen de voor- en achterwielen in tegengestelde richting draaien. Dit maakt de draaircirkel aanzienlijk kleiner en straatje keren is zo gepiept, zelfs met zo’n groot ding als de vernieuwde Audi e-tron GT. Altijd meebestellen dus, het maakt je leven makkelijker.

Over bestellen gesproken. Audi heeft nog geen prijzen paraat van de vernieuwde e-tron GT. In een later stadium als de Nederlandse marktintroductie in zicht komt zegt de importeur met de prijzen te komen. Liever een nieuwe snelle Audi in combinatie met een verbrandingsmotor? Wacht dan op de RS5 PHEV.