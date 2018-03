Bratwurst! Dit is de Porsche Mission E Cross Turismo

De Mission E zoekt zijn heil hogerop.

Het gebeurt niet vaak dat een populaire fabrikant als Porsche een nieuwe auto onthuld waarvan we nog helemaal niets gezien hebben. Toch hebben de Duitsers het voor elkaar gekregen. Ok, het is een conceptcar, maar de Mission E Cross Turismo concept is helemaal nieuw en helemaal lekker. De CUV is in zekere zin de grote broer van de eerder onthulde, bijzonder krachtige Mission E, en dat kunnen we absoluut waarderen.

De Cross Turismo mag er misschien ietsje minder sexy uitzien dan zijn circuit-tijger van een broer, hij leunt wel degelijk op dezelfde designtaal. Hoewel hij enkele kenmerken van de Mission E overneemt, zijn het vooral de Panamera Sport Turismo en de 911 waaraan hij zijn uiterlijke trekken heeft te danken. Dit, in combinatie met een aantal off-road elementen maakt het een prettige auto om aan te zien.

De échte pret vinden we echter pas bij de aandrijflijn. Van de originele Mission E wisten we al dat hij 600 pk zou produceren, maar de Cross Turismo pompt er exact evenveel paarden uit als het originele studiemodel. De Mission E Cross Turismo wordt aangedreven door twee permanent-synchroon elektromotoren die een systeemvermogen van 440 kW (600 pk) produceren. Hierdoor zoeft de vierwielaangedreven CUV in 3,5 seconden naar de 100 km/u en heeft hij minder dan 12 seconden nodig om de 200 km/u te bereiken. Opvallend aan de aandrijflijn van de Cross Turismo is het feit dat hij deze sprints veelvuldig achter elkaar kan herhalen. Dit is iets waar de concurrentie nogal eens moeite mee heeft.

Opladen doet de wagen via een 800 Volt snellaadsysteem waarmee die lithium-ion batterij in een kwartier weer vol zit. Wanneer dit is gebeurd kan de wagen zo’n 400 kilometer afleggen. Die kilometers zullen overigens met de nodige pret gereden worden, daar de wagen een onderstel met adaptieve luchtvering heeft. Deze kan de bodemvrijheid tevens met 50 mm variëren.

Binnenin de 4,95 meter lange Mission E Cross Turismo vinden we een interieur dat enigszins vergelijkbaar is met die van de normale Mission E. De Cross Turismo is voorzien van eye-tracking technologie, waarmee een camera in de binnenspiegel in de gaten houdt waarnaar de bestuurder kijkt. Het instrument dat de bestuurder voor ogen heeft wordt vervolgens op het scherm naar voren gebracht. De bestuurder kan ze eventueel ook zelf bedienen met de smart-touch knoppen. Het 1,42 meter hoge studiemodel voorziet de bijrijder eveneens van een eigen scherm, waarmee zaken als navigatie en media te bedienen zijn.