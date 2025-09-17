AUDI E5 is in trek: meer dan 10.000 bestellingen in half uur

De Audi E5 Sportback verkoopt als warme broodjes.

Mocht je het gemist hebben: naast Audi is er nu AUDI. Het verschil? Je schrijft AUDI met hoofdletters en het logo bestaat uit letters in plaats van ringen. Met dit nieuwe submerk wil Audi de Chinese markt veroveren.

Wij hadden de nodige vraagtekens bij deze move van Audi, maar het eerste model van AUDI lijkt in de smaak te vallen. In het eerste half uur dat de orderboeken geopend waren heeft Audi eh… AUDI al 10.153 bestellingen mogen noteren. Daar kan Audi in Europa alleen maar van dromen.

Het eerste model van AUDI is de E5 Sportback. Dit is een sportief gelijnde stationwagen. Een stationwagen is natuurlijk helemaal des Audi’s, maar het design is verder compleet anders. Als er geen AUDI op stond zou je niet denken dat dit model iets met Audi te maken heeft.

Qua specificaties doet de E5 niet onder voor ‘onze’ A6 e-tron. Ook deze auto heeft een accu met een capaciteit van 100 kWh. Dit maakt een range van 770 kilometer mogelijk. Dat is volgens de ietwat optimistische CLTC-cyclus, maar je zult weinig tekort komen. Verder heeft deze auto 800V-technologie, waarmee je 370 kilometer kunt bijladen in 10 minuten. Het vermogen loopt uiteen van 299 tot maar liefst 787 pk.

Je kunt je afvragen in hoeverre dit nog een Audi is, want de E5 staat op een platform van SAIC (het moederbedrijf van MG). Op dit platform werd eerder de IM L6 gepresenteerd. Die auto zou ook naar Europa moeten komen.

De AUDI E5 is uiteraard níét bedoeld voor Europa. Dat zou voor veel verwarring zorgen en een Chinees model zou het imago ook geen goed doen. Jullie kopen dus maar lekker een A6 e-tron.

