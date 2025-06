Primeur: AUDI E5 Sportback voor het eerst in levende lijve gespot

Hoe vinden we de eerste creatie van AUDI?

De reacties onder het artikel over de lancering van de AUDI E5 Sportback waren niet mals. Reacties als ”wat een gedrocht”, ”verschrikkelijk” en ”het volgende zielloze elektrohok”, maar ook ”niet lelijker dan de nieuwe BMW’s” kwamen voorbij. Ik vrees dat ik het met de meerderheid van de reacties eens moet zijn. Ook na het zien van de E5 op straat.

Een oplettende Autoblog-lezer spotte de nieuwe E5 Sportback toen hij naar zijn werk in Shanghai fietste en vergat niet om wat foto’s te trekken van de EV. Bij de presentatie leek de E5 nog wat interessante lijnwerk over de zijkant naar zijn achterkant te hebben, maar zo in het echt is daar weinig van over. Ik krijg wat EQS-ei-vibes bij het ontwerp en da’s geen compliment.

Ik wil best accepteren dat het Europese Audi-design niet terugkomt in het Chinese caps-lock dochtermerk. Maar dat wil niet zeggen dat het design zo generiek moet zijn dat je zonder het AUDI-woordmerk op de neus en bips niet zou zien dat dit een Audi is.

Belangrijk model

Laten we hopen dat de Chinezen anders naar de E5 kijken. AUDI heeft namelijk wat recht te zetten in het thuisland. De verloren winsten in het Verre Oosten zijn volgens de bestuursleden een van de redenen voor de tegenvallende cijfers. Een nieuwe naam en SAIC als partner moeten voor hoogtijdagen gaan zorgen.

De E5 Sportback is het eerste model uit deze samenwerking. Waar het ontwerp je misschien niet aanstaat, doen de specificaties dat waarschijnlijk sneller. Het vermogen is maximaal 579 kW of 788 pk. De 0-100-tijd is eveneens indrukwekkend: 3,4 seconden, net als de range van 770 kilometer. ”Maar het rijdt zeker voor geen meter”, hoor ik je denken. Dat moet een adaptieve luchtvering voorkomen.

Laat ze in China maar lekker deze E5 rijden, dan doen wij het wel met een RS6 e-tron.

Bedankt voor de tip en de foto’s, Tristan!