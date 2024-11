Huh?! Audi lanceert een nieuw merk genaamd AUDI

Geloof het of niet, maar vanaf nu heb je Audi en AUDI.

De keuzes van marketingafdelingen zijn soms ondoorgrondelijk. Vandaag hebben we weer een heel bizar staaltje marketing. Audi presenteert namelijk een nieuw merk genaamd AUDI. En dat is geen grap, want het zijn Duitsers.

Het gaat dus echt om een nieuw merk, maar het enige verschil is dat het met hoofdletters wordt geschreven. We vonden de naamgeving van Audi al een puinhoop, met de A6 die A7 wordt et cetera, maar dit is echt next level verwarrend.

Omdat het een nieuw merk is heeft AUDI ook een eigen logo. In plaats van vier ringen wordt het logo gewoon gevormd door de letters AUDI. Het merk is gericht op de Chinese markt, dus hier in Europa hebben we gelukkig geen last van de verwarring.

AUDI krijgt ook een eigen designtaal, wat ze laten zien met de AUDI E concept. Die is nauwelijks te herkennen als Audi, maar dat hoeft ook niet. Het is immers geen Audi, maar een AUDI. Overigens is het wel gewoon een strakke bak, daar ligt het niet aan.

Het interieur is ook anders dan we gewend zijn van Audi. Het dashboard bestaat alleen uit één gigantisch schermencluster over de hele breedte. Het dashboard is verder helemaal leeg. Als Audi dit in een regulier model zou doen zouden de klanten in opstand komen, maar in deze AUDI durven ze het dus wel aan.

Met een lengte van 4,87 is de AUDI E concept qua formaat vergelijkbaar met de A5 Avant. Uiteraard is het een EV, met een serieus accupakket van 100 kWh. Daarmee is een range van 700 km mogelijk volgens de Chinese CLTC-cyclus. Met 775 pk en 850 Nm is het ook een vlotte jongen.

De AUDI E concept is niet alleen bedoeld voor China, maar ook ontwikkeld met behulp van de Chinezen. De auto is namelijk het resultaat van een samenwerking tussen Audi en SAIC. En die gaan samen dus de Chinese markt bestormen onder de naam AUDI. Niet te verwarren met Audi.