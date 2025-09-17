Tesla onder de loep vanwege gevaarlijke deurgrepen

Vernieuwing is niet altijd vooruitgang, zo blijkt.

Lompe deurgrepen die uit de deuren steken zijn niet meer van deze tijd. Een beetje moderne auto heeft strakke verzonken deurgrepen. Dit is overigens geen nieuw fenomeen. De Aston Martin V8 Vantage had ze 20 jaar geleden al.

De verzonken deurgrepen komen nu echter onder vuur te liggen. Recentelijk schreven we al dat er in China wordt gesproken over het uitbannen van deze deurgrepen. Nu is de Amerikaanse NHTSA een onderzoek gestart naar 174.000 Tesla’s vanwege de deurgrepen.

Dit heeft alles te maken met de veiligheid. De deurgrepen van Tesla zijn afhankelijk van elektronica en zouden na verloop van tijd dienst kunnen weigeren. Dit kan voor gevaarlijke situaties zorgen. In noodgevallen is het wel zo prettig als de deuren open kunnen.

Eerder deze maand vond in Duitsland een bijzonder tragisch incident plaats, waarbij een Tesla in de fik vloog na een ongeval. Daarbij kon een hulpverlener de deuren niet openen. Een vader en twee kinderen die in de auto zaten kwamen om het leven.

In de VS is nu specifiek een onderzoek gestart naar Tesla Model Y’s, maar het is natuurlijk een veel breder probleem. De ADAC waarschuwde vorig jaar al voor de gevaren van verzonken deurgrepen. Met het Tesla-incident werd op pijnlijke wijze hun gelijk bevestigd.

Dus… verzonken deurgrepen zien er mooi uit, maar misschien zijn ouderwetse mechanische deurgrepen toch beter.