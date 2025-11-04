Dit zijn de drie grote onthullingen van Audi in 2026

Wat zijn ze in Ingolstadt van plan komend jaar? Deze drie onthullingen kan je in 2026 verwachten van Audi.

Audi wist met de Concept C voor de nodige rumoer te zorgen. Want de laatste jaren zijn ietwat gemixt voor het merk uit Ingolstadt. Niet perse dat ze het nou extreem slecht doen, maar het voelt een beetje alsof Audi een nieuwe ‘coole’ periode nodig heeft. Het helpt ook niet om een baanbrekende nieuwe naamgeving te onthullen die vervolgens stopt bij één model. Maar goed, tegelijkertijd zijn een hoop belangrijke modellen in een nieuwe jas gestoken en kunnen de A4 (nu A5), A6, Q3 en Q5 er weer even tegenaan, evenals de gefacelifte A3 en de EV’s als de Q6 e-tron en e-tron GT.

Drie onthullingen in 2026

Nu maakt Audi bekend dat er drie belangrijke onthullingen gaan plaatsvinden in 2026. De Concept C komt pas in 2027, dus eerst is er ruimte voor iets anders. Dat betekent overigens ook dat de designtaal van de Concept C nog niet volledig over wordt genomen op deze drie auto’s. Enfin, volgens een onthulling van Audi tijdens een investeerdersbriefing mogen we verwachten in 2026:

Nieuwe Audi Q7

Niet geheel onbelangrijk: een nieuwe Audi Q7. De huidige generatie, Typ. 4M geheten, gaat al bijna tien jaar mee. Audi heeft het model tweemaal grondig gefacelift, maar de basis is dus stokoud. Daar komt verandering in met een derde generatie in 2026. Het is nog een beetje gokken hoe Audi het precies gaat aanpakken, maar qua design moet je een iets grotere Q5/Q6 verwachten. We verwachten een grote nadruk op hybrides, of de V8 in de SQ7 het overleeft valt te bezien. Een hybride V6 met veel vermogen op die plek zou ook geen gekke optie zijn.

Audi Q9

Ook gaat Audi het een segment hoger zoeken dan de Q7. De tweede van de onthullingen van Audi in 2026 is de Audi Q9. De Q7 mag dan een aardige kolos zijn, hij concurreert technisch gezien meer met de BMW X5 dan diens grote broer X7. Terwijl de X7 dan weer een perfecte concurrent is van de Mercedes GLS. Audi wil officieel ook een stukje van de taart met een nog grotere SUV, een soort Q7 XL. Naar verwachting gaan de auto’s wel op elkaar lijken los van de afmetingen, maar ook over de Q9 weten we weinig qua aandrijflijn(en). Wel gaat er een gerucht rond dat Audi de Maybach GLS van een concurrent gaat voorzien middels een Q9 ‘Horch’, het oude merk dat in China een Maybach-achtig luxelabel is voor de A8. Het hoeft geen gigantische verrassing te zijn dat dit tweetal eraan komt, want we hebben ze al eens behandeld. Alleen toen waren geen van beide bevestigd voor 2026.

Audi ‘A2’

En ook over de derde hebben we al eens wat vernomen, maar dankzij zijn komst in 2026 weten we nu officieel dat het om het compleet maken van de onthullingen van Audi gaat. Het merk heeft het namelijk over een ‘entry level BEV’. Een instapper met elektrische aandrijflijn. En daarom wordt direct gedacht in de geest van de vorige keer dat Audi een milieuvriendelijke instapper bouwde met de A2. Vestig echter niet te veel hoop op een reteslimme MPV-achtige: volgens de meest recente info gaat het om Audi’s versie van het MEB+ platform, de evolutie van het welbekende MEB-platform van de Volkswagen ID.3/4, Skoda Enyaq maar ook Audi’s eigen Q4 e-tron. Goed nieuws: de instapper wordt weer een lage, hatchback-achtige. Maar verwacht meer ID.3 dan A2.

Dat zijn de drie belangrijkste onthullingen van Audi in 2026. Er is ruimte voor meer, denk aan derivaten van bestaande auto’s zoals de aankomende RS 5 en RS 6.