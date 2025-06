Audi en Volvo scoren dramatisch in groot kwaliteitsonderzoek

De kwaliteit van nieuwe Audi’s en Volvo’s laat nogal te wensen over.

Als premium gelijk staat aan kwaliteit zouden premium merken heel hoog moeten scoren in kwaliteitsonderzoeken. Helaas blijkt dat niet in de praktijk vaak anders te zijn. In het nieuwste onderzoek van J.D. Power vallen bepaalde merken gigantisch door de mand.

Laten we eerst even kijken wat er precies onderzocht wordt. Met de Initial Quality Study – die al bijna 40 jaar wordt uitgevoerd – onderzoekt J.D. Power de kwaliteit van gloednieuwe auto’s. Eigenaren worden ondervraagd nadat ze hun auto 90 dagen in bezit hebben gehad. Ook data van reparaties worden meegenomen.

Let op: het gaat niet per se om grote problemen. Problemen met het infotainment, rijhulpsystemen en dergelijke worden ook meegenomen. Sterker nog, de meeste problemen bleken in het infotainment te zitten. Ook nog even goed om in het achterhoofd te houden: het is een Amerikaans onderzoek, dus merken als Peugeot, Opel en Renault zijn niet meegenomen.

Goed, welk merk is nu écht premium? Dat blijkt toch weer Lexus te zijn. Met 166 problemen per 100 auto’s staan de Japanners op nummer 1. Nissan en Hyundai maken de top 3 compleet. Opvallend: op plek 4 zien we Jaguar. Dat zal de verkopen een mooie boost geven. Oh nee, wacht…

Minstens zo interessant zijn de automerken die onderaan eindigen. Helemaal onderaan treffen we Audi, met maar liefst 269 problemen per 100 auto’s. Ook Volvo komt niet lekker uit de verf, met 258 problemen per 100 auto’s. Volkswagen doet het ook niet best, met een score van 225. Daarmee staan ze overigens op gelijke voet met Mazda, dus ook niet alles uit Japan is even goed.

Hieronder de volledige lijst:

Lexus: 166 Nissan: 169 Hyundai: 173 Jaguar: 175 Chevrolet: 178 Honda: 179 Dodge: 180 Kia: 181 Buick: 183 Genesis: 183 Jeep: 186 Subaru: 187 Porsche: 188 Gemiddelde: 192 Ford: 193 BMW: 196 Acura: 198 GMC: 199 Cadillac: 200 Toyota: 200 Tesla: 200 Lincoln: 206 Land Rover: 208 Mercedes: 210 CHrysler: 213 Mini: 218 Ram: 218 Mitsubishi: 222 Mazda: 225 VW: 225 Infiniti: 242 Volvo: 258 Audi: 269

Bron: J.D. Power